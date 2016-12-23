Российский рынок СХД продолжил рост, но уже неспеша

По данным компании IDC, в III кв. 2016 г. российский рынок СХД вырос на 3,8% в денежном выражении и на 35,9% в отношении емкости хранилищ. Доля флеш-систем и гибридных решений продолжает увеличиваться, процент других продуктов сокращается.

Рынок СХД подрос в третьем квартале

Российский рынок внешних систем хранения данных (СХД) вырос на 35,9% в годовом исчислении, если говорить о емкости хранилищ, поставленных на рынок в III кв. 2016 г. Суммарная вместимость СХД составила 164,3 петабайта. При этом рост рынка в денежном выражении достиг 3,8%. Общая стоимость хранилищ превысила $85,58 млн.

К таким выводам пришла компания IDC в ходе исследования Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker для стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Напомним, что во II кв. 2016 г. российский рынок СХД продемонстрировал ярко выраженный рост на 23,2% в денежном выражении по сравнению с прошлогодним показателем. При этом рост емкости хранилищ составил 60%. Их общая вместимость достигла 154,4 петабайт, а совокупная стоимость превысила $98,45 млн.

Рост рынка в денежном выражении идет медленнее, чем рост суммарной емкости поставляемых СХД, поскольку производители хранилищ продают клиентам все больше памяти за те же деньги, благодаря использованию флеш-накопителей и увеличению плотности записи данных.

Рост рынка СХД в 2016 г. оценивается в сопоставлении со спадом 2015 г., когда по итогам года рынок сократился в денежном выражении на 32,6% по сравнению с 2014 г.

Доля флеш-систем и гибридных решений на российском рынке СХД продолжает увеличиваться

Лидеры рынка

По результатам III кв. 2016 г. в пятерку лидеров российского рынка СХД вошли компании Dell EMC, Hitachi Data Systems, Hewlett Packard Enterprise, IBM и NetApp. Их суммарная доля на рынке составляет более 86% в денежном выражении.

При этом самый стремительный рост продемонстрировала Dell, которая увеличила поставки на 44,6% в годовом исчислении, если говорить о стоимости продукта. Что касается емкости хранилищ, то по этому показателю поставки вендора выросли на 171% в годовом исчислении. IDC отмечает, что Dell успешно преодолела «переходный» 2015 г. и вернула доверие партнеров и клиентов.

Переход на флеш-системы

По мнению старшего аналитика IDC по корпоративным системам Михаила Попова, динамика роста рынка дает основания полагать, что технологическое перевооружение на решения, построенные с использованием флэш-накопителей, близится к завершению.

До этого несколько кварталов подряд удельная стоимость СХД демонстрировала скачкообразный рост. По словам Попова, средняя стоимость систем в прошлом квартале выросла лишь на 5.3%, при этом самое значительное ее снижение наблюдалось в высшем ценовом сегменте.

Попов также отмечает, что в минувшем квартале количество систем, где используются только флеш-накопители, а также гибридных систем продолжало расти. Одновременно продолжало сокращаться число решений, построенных без использования флеш-памяти. Прорыв в области гибридных систем был совершен в предыдущем квартале, когда они впервые обогнали по продажам традиционные системы, построенные на жестких дисках.

Тем не менее, переход на чипы 3D NAND Flash, который начался в этом году, пока не завершен, отмечает Попов. Пока длится этот переход, производители СХД будут испытывать нехватку соответствующих компонентов и повышать вследствие этого цены на конечный продукт, сообщает эксперт. Производители чипов обещают решить эту проблему в первой половине 2017 г, для чего им придется удовлетворить спрос партнеров на компоненты. После этого поставки флеш-систем и гибридных решений продолжат расти.