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Труды ученых Санкт-Петербурга оцифруют с помощью планетарного сканера ЭЛАР

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В образовательном процессе Санкт-Петербургского государственного института культуры активно задействуются современные информационные технологии, в частности, институт сотрудничает с библиотеками и музеями Санкт-Петербурга, формируются такие информационные ресурсы, как виртуальный музей, автоматизированная библиотечно-информационная система. Первый для вуза планетарный сканер, поставленный корпорацией ЭЛАР, послужит переводу библиотечных фондов учреждения в электронный вид. Работать с ними на компьютерах вуза или удаленно смогут все студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники СПбГИК.

«С помощью планетарного сканера ЭЛАР планируется, в первую очередь, пополнить коллекции научно-педагогического наследия нескольких поколений профессорско-преподавательского состава в Электронной библиотеке вуза, оцифровав те издания, макеты которых не сохранились в редакционно-издательском отделе института. Благодаря универсальной книжной колыбели с изменяемым углом раскрытия панелей, сканер позволит бережно работать с фондом редкой и ценной книги, не подвергая издания давлению, изгибу, деформации, вибрации», - отметила директор библиотеки Екатерина Федотова.

Директор библиотеки отмечает, что помимо немаловажной функции сохранности фонда, сканирование будет способствовать расширению научно-образовательной среды вуза, позволит библиотеке сократить время и повысить качество выполнения заявок по электронной доставке документов.

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