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Евразийская Группа (ERG) внедряет искусственный интеллект в переработку железной руды

Интеграция Внедрения

Евразийская Группа (ERG) совместно с компанией Redmadrobot Data Lab разработала интеллектуальную систему для повышения эффективности переработки железной руды на Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении (ССГПО). За год на ССГПО обрабатывается 40 млн тонн железной руды, это крупнейшее производство Казахстана.

При переработке железной руды оптимальная производительность зависит от правильного выбора режима подачи воды и руды в стержневую мельницу, при этом необходимо учитывать размер фракции руды проходящей по ленте конвейера.

Разработанная система в режиме реального времени анализирует сырье на конвейере: с помощью технологий компьютерного зрения изображения с видеокамер преобразуются в структурированный набор данных, отражающий гранулометрический состав поступающей руды. Полученные данные в сочетании с показателями других датчиков анализируются с применением технологии машинного обучения. В результате система выявляет скрытые зависимости между различными параметрами и вычисляет оптимальные характеристики работы измельчающих руду мельниц и передает их оператору управления технологическими процессами.

«Мы давно работаем над проектами в рамках концепции “Индустрии 4.0” — с использованием глубокой автоматизации, IIoT, искусственного интеллекта и машинного обучения. Благодаря высокой технологической компетентности наших партнеров созданная система позволит не только накопить новые данные о нашем производстве, но и пойти дальше — к модели принятия решений с помощью искусственного интеллекта, дальнейшей интеграции с системами АСУТП», - отметил Дмитрий Карбасов, руководитель управления Промышленный искусственный интеллект Евразийской Группы (ERG).

«Мы запустили несколько пилотных проектов применения технологий ИИ для оптимизации производственных процессов. Также планируем использовать методы машинного обучения для дальнейшей разведки полезных ископаемых в Актюбинской и Костанайской областях», - сказал главный исполнительный директор по ИТ ERG Галымжан Ахметов.



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