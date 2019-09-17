IBS поможет «Черкизово» создать на заводе-роботе платформу ТОИР на базе SAP PM

IBS стала партнером «Черкизово» по созданию цифровой платформы ТОИР на заводе-роботе. Разработка и запуск платформы информационной поддержки техобслуживания и ремонтов ТОИР на базе SAP Plant Maintenance (PM) помогает компании оптимизировать расходы, а также контролировать логистические и технологические процессы, связанные с обслуживанием и ремонтом оборудования.

В июле 2018 года группа «Черкизово» открыла в Кашире крупнейший в регионе роботизированный завод непрерывного цикла по производству сырокопченых колбас. Высокотехнологичное предприятие оснащено оборудованием и технологиями из Италии, Германии, Испании, Дании, Австрии, Чехии, Великобритании и Швейцарии. В работе гигантского завода-робота ведущую роль играет программное обеспечение, так как люди в цехах производства отсутствуют.

Одна из важнейших задач, стоящих перед руководством группы, — поддержание рабочего состояния высокоточного оборудования, повышение качества обслуживания роботов и автоматизированных линий, снижение рисков выхода техники из строя, энергосбережение и, как следствие, возврат инвестиций в высокотехнологичный проект.

Для реализации подобных задач была внедрена платформа информационной поддержки техобслуживания и ремонтов (ТОИР).

Юрий Пересторонин, директор отраслей ритейл и аграрная промышленность компании IBS, отметил: «Подобная платформа позволяет построить гибкое и прозрачное управление активами, повышая эффективность предприятия. Функции платформы обширны, от аудита в соответствии с ISO5500 до разработки целевой модели, автоматизации и управления техническими рисками».

Технологическим партнером «Черкизово» по разработке и внедрению такой системы на новом производстве стала компания IBS. Выбор экспертной команды IBS был определен ее опытом управления комплексными проектами, требующими принятия сложных управленческих решений.

Виталий Данильчук, директор департамента автоматизации производства в компании IBS, сказал: «Особенность проекта — это большое количество разнородной информации об оборудовании от различных поставщиков. Ввиду того, что завод абсолютно новый (так называемый greenfield-проект), данные от них необходимо было систематизировать, а затем спланировать их внесение в систему так, чтобы успеть к сроку запуска в опытно-промышленную эксплуатацию. Также вызовом являлась новая платформа SAP S/4HANA, на основе которой строилось решение. Это наше первое внедрение модуля ТОИР именно на S4».

В ходе работ специалисты IBS автоматизировали процессы по планово-предупредительному техническому обслуживанию, проведению аварийных ремонтов, планированию потребности, а также закупкам запчастей и расходных материалов, использованию аналогов и восстановлению запчастей.

Кроме того, были автоматизированы процессы информационной поддержки техобслуживания и ремонта всего производственного и непроизводственного оборудования предприятия. При этом все внедрение обеспечено стандартными настройками модуля ТОИР. В настоящее время платформа уже запущена в эксплуатацию.

Юрий Пересторонин отметил: «Внедрение подобного решения на предприятии, где весь производственный цикл от входа сырья до выхода готового продукта выполняется роботами, — это большая ответственность. Ведь по факту непрерывность данного цикла зависит от качества реализованного ИТ-решения — эффективности планирования ремонтного цикла и качества выполнения ремонтов. Мы очень благодарны сотрудникам группы «Черкизово» и команде департамента автоматизации производства IBS, которые помогли сделать этот проект. Я рад, что наша компания участвует в создании полностью роботизированного предприятия, уникального для индустрии сельского хозяйства».

В настоящее время планирование и реализация ремонтной программы выполняется в соответствии с лучшими мировыми практиками благодаря эффективной работе платформы ТОИР.

«Такие роботизированные предприятия непрерывного цикла, как наше производство в Кашире, не могут существовать без эффективных комплексных ИТ-решений. Система ТОИР, внедренная в партнерстве с IBS, помогает нам оптимизировать расходы, контролировать логистические и технологические процессы по обслуживанию и ремонту оборудования, а значит, в итоге снизить себестоимость производства», — прокомментировал работы по внедрению платформы ТОИР на заводе в Кашире Константин Мельников, руководитель департамента ERP группы «Черкизово».