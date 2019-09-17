«Элефус» защитил персональные данные пациентов радиологических кабинетов в поликлиниках Москвы

Компания «Элефус» разработала и внедрила ИТ-систему защиты персональных данных, которые обрабатываются и хранятся в едином радиологическом информационном сервисе (ЕРИС). Работы по проекту завершились в 2018 г. В настоящее время система работает в 64 поликлиниках Москвы, включая амбулаторные учреждения Зеленограда.

Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) создан в рамках проекта информатизации здравоохранения Москвы. ЕРИС представляет собой информационную систему, которая объединяет в себе высокотехнологичную медицинскую технику, рабочие места рентгенологов и единый архив диагностических изображений. В числе данного ИТ-решения магнитно-резонансные, цифровые аппараты классического рентгена, аппараты для проведения флюорографии и компьютерные томографы. Создание ЕРИС решило проблему хранения и доступности получаемых в результате исследований изображений, описаний и заключений. Благодаря запуску ЕРИС пациентам Москвы стали доступнее высокотехнологичные диагностические исследования и сократилось время их ожидания.

Эксперты «Элефус» проанализировали процесс сбора и передачи персональных данных (ПДн) пациентов. Чтобы обеспечить их сохранность было решено организовать защищенные каналы связи между радиологическими кабинетами и ЦОД с помощью средств криптографической защиты.

Эксперты «Элефус» предложили несколько вариантов построения ИТ-системы с использованием разного ПО. В смоделированной среде передавались разного вида снимки и специалисты оценивали как меняется скорость в каналах связи. По итоге для использования в масштабах всей ЕРИС было выбран программный комплекс VipNET. В течение месяца выбранное оборудование тестировалось еще в реальных условиях. И когда расчеты экспертов «Элефус» были подтверждены, началась установка шлюзов безопасности HW50 в радиологических кабинетах и HW1000 в ЦОД.

Оборудование в медицинских учреждениях командой «Элефус» устанавливалось в экстремальных условиях. На инсталляцию в радиологическом кабинете специалистам отводилось только 15 минут, так как они высоко загружены. Оборудование было преднастроено, а чтобы оно быстро подключалось к системе мониторинга, эксперты “Элефуса” создали дополнительный скрипт. Таким образом установка и запуск системы криптографической защиты информации на одном объекте укладывались в рекордные 15 минут. А внедрение в Москве завершилось меньше, чем за две недели.

В настоящее время по защищенным каналам связи передается более миллиона результатов исследований в год.

«Прошел примерно год с реализации проекта. Вся система криптографической защиты действует предсказуемо, точно, как швейцарские часы, не нарушая и не задерживая работу сотрудников радиологических кабинетов», — отметил Алексей Стрельцов, генеральный директор компании «Лаваль», разработавшей ЕРИС.