МегаФон автоматизировал HR-процессы c помощью облачного решения

В мае 2019 г. в ПАО «МегаФон» завершился крупнейший в России проект по созданию цифровой экосистемы для сотрудников на платформе облачного решения. Уникальный для телекома продукт получил название SFera (Success Factors). Подрядчиком, осуществившим внедрение и запуск системы, выступила MOLGA Consulting.

Благодаря внедрению SFera (Success Factors) удалось автоматизировать ряд бизнес-процессов, связанных с развитием, обучением и целеполаганием сотрудников в компании. На данный момент пользователями системы является 21 тыс. сотрудников МегаФона и ряда дочерних компаний.

Функциональный объем проекта состоит из нескольких модулей: Адаптация, Оценка и Цели, Обучение, Вознаграждение, Преемственность и развитие персонала, а также Корпоративная социальная сеть. Данные из всех систем теперь консолидируются в едином облачном хранилище, интегрированном с корпоративными приложениями.

В SFera сотрудники МегаФона ставят цели, регистрируются и проходят курсы дистанционного обучения, подают заявки на внешнее обучение. История обучения и проектный опыт отображается в личном профиле. Руководитель может отслеживать всю информацию о сотруднике с момента трудоустройства — карьерный путь, пройденные курсы, приобретенные навыки. На основе этих данных руководители смогут подбирать кандидатов в проектные команды.

Кроме того, в МегаФоне SFera будет использоваться для оценки 360, формирования анкет обратной связи по результатам испытательного срока, пересмотра заработной платы и процессов премирования.

«SFera является частью цифровой экосистемы, которую МегаФон разворачивает внутри компании. Помимо ресурсов для обучения и развития туда входит социальный портал JAM, внутренний карьерный сайт «Шаг в будущее», ресурс для кадрового администрирования», — отметила Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО «МегаФон».