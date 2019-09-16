Десятки миллионов рублей инвестиций в сеть Inoventica

Inoventica будет использовать решение ADVA на платформе FSP 3000 для увеличения пропускной способности своей магистральной сети до 100 Гбит/с и выше. Новая полностью зарезервированная инфраструктура использует линейную карту ADVA QuadFlex и кросс-коммутацию OpenFabric - две технологии, оптимизированные для достижения максимальной эффективности и полной гибкости. Партнер ADVA, компания-специалист по ИТ-решениям Zettaline, также играет ключевую роль в реализации проекта.

«Технология ADVA позволяет нам сделать следующий шаг в развитии нашей инфраструктуры, одновременно извлекая максимальную выгоду из нашей существующей сети. В результате реализации этого проекта мы сможем гибко реагировать на растущие требования к скорости передачи данных и таким образом дать нашим клиентам возможность заказывать необходимые им услуги на рекордно высоких скоростях передачи информации. ADVA FSP 3000 имеет ряд преимуществ, например минимальную задержку и оптимизацию использования полосы пропускания. А технология OpenFabric позволяет нам экономически эффективно обеспечивать скорости передачи данных, которые нужны нашим клиентам, путем объединения услуг 1 Гбит/с и 10 Гбит/с на длинах волн 100 Гбит/с и более», - отметил Виталий Слизень, генеральный директор Inoventica.

Разработанная для оптимизации масштабируемости и пропускной способности, линейка ADVA FSP 3000 гарантирует, что новая инфраструктура Inoventica будет высокоэффективна. Это оборудование обеспечивает значительную экономию энергии и занимает 1RU места, экономя таким образом место в телекоммуникационной стойке. Используя технологию ADVA FSP 3000 QuadFlex, решение будет передавать данные со скоростью 100 Гбит/с на расстояния до 2000 км по территории центрального регина России. Оборудование QuadFlexобеспечивает работу на длинных пролётах без необходимости регенерации сигнала. Также важным элементом решения ADVA FSP 3000 является модуль OpenFabric, который создает распределенную архитектуру, позволяющую Inoventica просто и эффективно объединять низкоскоростные сервисы.