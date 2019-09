VMware представила платформу гибридного облака для ИТ нового поколения

VMware представила новые и расширенные предложения для облачных сред, разработанные для удовлетворения уникальных потребностей традиционных и современных приложений. VMware расширяет возможности ИТ-операторов, разработчиков, администраторов пользовательской инфраструктуры и специалистов по безопасности с помощью гибридной облачной платформы. Решение позволяет создавать и запускать приложения, а также управлять ими в единой инфраструктуре, выбирая между собственным дата-центром, публичным облаком или инфраструктурой периферийных вычислений.

С помощью гибридной облачной платформы VMware заказчики могут осуществлять миграцию и модернизацию приложений в дата-центрах, облачных средах и периферийных системах единообразно, что упрощает процессы планирования, развертывания и эксплуатации в облаке и снижает общие расходы.

Гибридное облако — это новый стандарт для предприятия. Почти две трети заказчиков облачных технологий ищут единую модель, которая охватывает дата-центр, облако и периферию (по данным исследования VMware Cloud Journey 2018). ИТ-департаменты предприятий все чаще обращаются к гибридному облаку, чтобы обеспечить оптимальную среду для всех своих приложений.

Гибридное облако открывает перед компаниями беспрецедентные возможности по использованию практически безграничных ресурсов в ЦОД, облаках и периферийных системах. Теперь предприятия могут запускать рабочие нагрузки там, где требуется, бесшовно переносить рабочие нагрузки, получать глобальных доступ к ресурсам и удовлетворять потребности новых и существующих приложений. Всё это возможно без дополнительных расходов, усилий или рисков, связанных с рефакторингом приложений. Такая архитектура гибридных ИТ возможна только при единообразии и согласованности инфраструктуры вычислений, сетей и хранения, а также моделей и средств эксплуатации.

VMware Сloud воплощает будущее гибридных ИТ и помогает заказчикам удовлетворять требования приложений, предоставляя гибридное облако в качестве платформы. VMware создает уникальную гибридную облачную платформу, охватывающую все основные публичные облака: AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, а также более 60 партнеров VMware Cloud Verified по всему миру. Более 70 миллионов приложений функционируют на базе VMware, из них 10 миллионов находятся в облаке. Приложения запускаются в более чем 10 000 центрах обработки данных, находящихся под управлением провайдеров VMware Cloud.

«Гибридное облако поддерживает развитие компаний и открывает им доступ к невероятным инновациям будущего, – отметил Рагу Рагурам (Raghu Raghuram), исполнительный директор по продуктам и услугам VMware. – Ни один из производителей не предлагает столь широкий и полноценный спектр возможностей для гибридного облака, как VMware. Наша гибридная облачная платформа в полной мере соответствует требованиям заказчиков, что еще больше укрепит наше лидерство в сфере облачных вычислений, поскольку мы обеспечиваем беспрецедентный уровень единообразия инфраструктуры и эксплуатации, от центра обработки данных до облака и до периферии».

VMware Hybrid Cloud Operations предлагает клиентам простоту управления системами и приложениями за счет автоматизации, контроля расходов и ресурсов, обеспечения нормативного соответствия, безопасности и прозрачности. К новым функциям решения VMware Hybrid Cloud Operations можно отнести.

Самоуправление. По мере развертывания приложений в гибридных облаках, критически важные задачи, такие как планирование вычислительных мощностей, управление производительностью, устранение неполадок и обеспечение соответствия, становятся все более сложными. Решение VMware vRealize Operations 8.0 оптимизировано под новый мир эксплуатации гибридных облаков. Функционал решения включает в себя новые и расширенные возможности по внедрению модели самоуправляемых гибридных облаков и гиперконвергентной инфраструктуры (HCI), а также мониторинга мультиоблачных сред. В последнем релизе появилась постоянная оптимизация производительности на основе анализа целей пользователей, еще более эффективное управление мощностями и интеллектуальная система восстановления после сбоев. Также релиз содержит встроенные средства контроля нормативного соответствия и конфигураций. Эти возможности позволяют заказчикам управлять множественными облачными ресурсами и приложениями с помощью одного и того же программного обеспечения, которое они используют для управления собственным ЦОД.

Автоматизация для гибридного облака. VMware vRealize Automation 8.0 позволит ИТ и DevOps автоматизировать развертывание и задачи эксплуатации «второго дня» для сложных приложений, виртуальных машин и контейнеров в любом облаке. Решение повышает эксплуатационную гибкость и эффективность разработки за счет новых возможностей, упрощающих применение решения; повышает уровень удобства для пользователей и готовность к работе в мультиоблачной среде благодаря широким возможностям для расширения в рамках VMware Cloud on AWS и во всех крупных публичных облаках, а также оптимизированным средствам интеграции с ServiceNow, Terraform и Git. Решение построено на базе микросервисной архитектуры с применением контейнеров, удобно и просто в установке, а также отличается высоким уровнем доступности и высокой производительностью.

Законченная платформа управления облаком. Пакет VMware vRealize Suite 2019 предоставляет собой интегрированное решение из vRealize Automation 8.0 и vRealize Operations 8.0, реализующее замкнутый цикл постоянной оптимизации производительности, упрощения эксплуатации и снижения затрат на ИТ. Включение редакции VMware vCloud Suite 2019 Platinum в состав предложения vRealize Suite 2019 позволяет повысить прозрачность контекста окружения приложений и их работы для команд эксплуатации ИТ, что, в свою очередь, обеспечивает точную идентификацию устранение угроз информационной безопасности в реальном времени.

Соблюдение регуляторных требований и контроль затрат в гибридном облаке. CloudHealth — это ведущая платформа управления мультиоблачной средой, реализующая надзор, исполнение требований корпоративной политики и контроль затрат. CloudHealth управляет более чем 8 миллиардами долларов расходов в публичных облаках для более чем 5000 клиентов. CloudHealth Hybrid – новый сервис, который расширяет уже реализованные функции по оптимизации расходов, управлению оценкой миграции и обеспечению безопасности, которые CloudHealth предлагает для публичных облачных сред, подключенных к гибридным облачным средам VMware. Клиенты смогут исключить ненужные расходы на облака и предоставить пользователям отчеты о фактических расходах (в виде сравнительного анализа) благодаря прозрачности всех расходов на облака и сбора данных о стоимости/потреблении/производительности. С помощью CloudHealth Hybrid организации смогут на основе информации о затратах/производительности ускорить миграцию и оптимизировать облачную инфраструктуру для каждого типа рабочих нагрузок. Возможность создания регламентов для корректного использования ресурсов гибридного облака и рассылки уведомлений в случае их нарушения обеспечивает гибкость при полном соблюдении политик для предотвращения использования несанкционированных сервисов и возникновения уязвимостей.

Система мониторинга уровня предприятия. Wavefront by VMware обеспечивает полное и интегрированное представления уровня предприятия от приложения до инфраструктуры в любой облачной среде, расширяя возможности DevOps, Kubernetes и эксплуатации контейнеров, а также команд разработчиков по устранению неполадок в работе приложений и более быстрого выявления их причин. Благодаря новой корпоративной панели мониторинга с графическим интерфейсом Wavefront упрощает процесс устранения неполадок и сокращает необходимое для этого время за счет автоматизации, запускаемой с помощью гранулярных оповещений. Мониторинг Kubernetes улучшен с помощью сервиса автоматического обнаружения компонентов приложения и инфраструктуры, позволяющего быстро реализовать стандартные панели отображения. Wavefront может отслеживать и обслуживать более 200 000 одновременно работающих контейнеров. Кроме того, Wavefront усиливает мониторинг приложений, добавляя журналы трассировки в функцию распределенной трассировки. Это обеспечивает возможности масштабного контроля состояния и производительности Kubernetes, контейнеризованных приложений и микросервисов.

VMware Cloud Marketplace на базе Bitnami. VMware Cloud Marketplace предоставляет заказчикам возможности поиска и развертывания проверенных сторонних решений для платформ VMware в публичных, частных и гибридных облачных средах. Сегодня этот сервис доступен для VMware Cloud on AWS и VMware Cloud Provider Partners. Теперь клиенты могут просматривать, фильтровать и выбирать нужные специализированные инструменты из целого каталога, который, в том числе, включает в себя сотни решений с открытым исходным кодом от Bitnami. Сторонним производителям теперь удобнее предлагать свои продукты для пользователей решений и платформ VMware по всему миру. В настоящее время VMware Cloud Marketplace отвечает самым разным требованиям к вариантам использования, таким как резервное копирование и безопасность, для чего используются сторонние IVS-решения и популярные варианты с открытым исходным кодом.

Облачная миграция. VMware HCX — ведущая платформа для обеспечения мобильности приложений, реализующая переносимость и миграцию в облачных средах для различных сценариев: между локальными развертываниями, из локального в облако или из облака к локальному. Облачные сервисы миграции, построенные на базе технологии VMware HCX, упрощают сложные задачи, связанные с идентификацией, планированием и переносом приложений в любое гибридное облако. Новые возможности по облачной миграции доступны сегодня в консоли управления Cloud Console для VMware Cloud on AWS. В дальнейшем планируется, что эти возможности станут доступны и на других платформах тоже, таких как VMware Cloud on AWS Outposts и VMware Cloud on Dell EMC.

Аварийное восстановление-как-услуга и защита данных. VMware сотрудничает с Dell EMC по ряду направлений, чтобы предоставить клиентам более широкий выбор решений в сфере аварийного восстановления-как-услуги и защиты данных. В первую очередь компании работают над новым DRaaS-решением на базе AWS S3 для VMware Cloud on AWS. Кроме того, VMware и Dell EMC планируют сотрудничество по разработке лучших в своем классе решений по защите данных, которые Dell EMC сможет предлагать для рабочих нагрузок, работающих на платформах VMware в частных, гибридных и периферийных облачных средах.

Проактивная поддержка. VMware Skyline, разработанная VMware Global Services — это технология упреждающей поддержки, доступная клиентам с действующими контрактами Production Support или Premier Services. Skyline автоматически и безопасно собирает, агрегирует и анализирует данные о параметрах работы решений VMware, чтобы заблаговременно выявлять потенциальные проблемы и сокращать время их устранения. Skyline добавляет новые средства проактивной поддержки, включая автоматизированные проверки совместимости программного обеспечения, автоматизированной загрузки пакетов файлов журналов для Horizon версий 7.10 и выше через Log Assist, а также интеграции с Support Assist от Dell EMC, тем самым расширяя функциональность проактивной поддержки пользователей продуктов VMware и Dell. VMware Skyline входит в пакеты технической поддержки уровней Production и Premier Support. Клиенты, использующие подписку Premier Support, получат доступ к улучшенным средствам составления отчетности и поддержке силами выделенных специалистов сервисной службы.

VMware Cloud Foundation реализует платформу гибридного облака, которая может использоваться со всеми крупными публичными облачными средами: AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, а также с решениями более чем 60 партнеров по всему миру, имеющих статус VMware Cloud Verified. Сегодня VMware анонсирует выпуск следующих решений.

VMware Cloud on Dell EMC: VMware Cloud on Dell EMC - это простой способ получить безопасную и масштабируемую инфраструктуру, предоставляемую в качестве услуги и развертываемую в локальных и периферийных ЦОД заказчиков. Это предложение разработано совместно командами VMware и Dell Technologies и теперь доступно в США. VMware Cloud on Dell EMC — это ядро решения для облачных ЦОД-как-услуги от Dell Technologies, представленного на Dell Technologies World 2019. VMware Cloud on Dell EMC объединяет высокопроизводительное ПО для организации вычислений, хранилищ данных и сетей на основе VMware vSphere, vSAN и NSX, надежно интегрированное с гиперконвергентной инфраструктурой VxRail от Dell EMC. Этот облачный сервис, который полностью управляется силами VMware и объединяет в себе простоту, гибкость и экономичность публичного облака с безопасностью, контролируемостью и производительностью локальной инфраструктуры.

VMware Cloud on AWS: VMware Cloud on AWS — это совместно разработанное решение, которое переносит программное обеспечение корпоративного класса для центров обработки данных VMware в облако AWS, предоставляемое в качестве услуги по запросу с оптимизированным доступом к сервисам AWS, что позволяет ИТ-командам использовать лучшее из обоих миров. Новый релиз этой услуги содержит новый функционал для миграции и модернизации приложений. Новая функциональность VMware HCX обеспечивает миграцию в одно нажатие и взаимосвязь программно-определяемых ЦОДов (SDDC) VMware Cloud on AWS, функционирующих в различных регионах, где доступны сервисы AWS. Поддержка нового Elastic vSAN улучшает возможности масштабирования хранилищ. После миграции приложений клиенты могут дополнительно расширить функциональность приложений с помощью нативных сервисов AWS. В будущем, благодаря инновационным технологиям, таким как Bitfusion, и партнерским отношениям с лидерами отрасли, такими как NVIDIA, клиенты смогут обогатить существующие приложения и эффективно использовать новые современные технологии, включая ИИ, машинное обучение и аналитику данных с помощью лучших в своем классе возможностей GPU – ускорения.

VMware Tanzu: Этот новый портфель продуктов и услуг предназначен для трансформации процесса создания программного обеспечения с использованием Kubernetes на предприятиях. Первым продуктом в портфеле VMware Tanzu станет VMware Tanzu Mission Control. Анонсированные возможности Tanzu Mission Control позволят заказчикам единообразно управлять Kubernetes во всех используемых средах. VMware также анонсировала Project Pacific, который будет направлен на преобразование VMware vSphere в нативную платформу для Kubernetes в будущем обновлении. Это позволит предприятиям ускорить разработку и эксплуатацию современных приложений в vSphere, продолжая при этом использовать преимущества существующих инвестиций в технологии, инструменты и навыки.

Фундамент гибридного облака: VMware vSphere и vSAN являются строительными блоками для VMware Cloud Foundation — ведущее в отрасли решение для гибридного облака, которое расширяет определение HCI, объединяя основные возможности облачной инфраструктуры для вычислений, хранения, создания сетей и интегрированного управления облаком. VMware недавно выпустила обновления vSphere и vSAN, которые вместе формируют ведущие в отрасли решения для гиперконвергентной инфраструктуры (HCI). VMware vSphere 6.7 Update 3 предоставляет возможности для дальнейшего упрощения эксплуатации и повышения производительности платформы. В этом обновлении появилась новая поддержка нескольких виртуальных графических процессоров NVIDIA GRID (vGPU) для каждой виртуальной машины, что позволяет развернуть на платформе больше высокопроизводительных нагрузок. Кроме того, обновленное решение теперь совместимо со вторым поколением процессоров AMD EPYC ™. VMware vSphere 6.7 Update 3 обеспечивает инфраструктуру, готовую к работе с контейнерами, через новую функцию Cloud Native Storage (CNS) для поддержки гибкой разработки приложений нового поколения, а также простоты управления и эксплуатации в гибридном облаке.