«Telecom Биржа» вложила $2 млн в модернизацию собственной сети

«Telecom Биржа» сообщила об увеличении емкости кабеля до 576 волокон в рамках комплексной модернизации ядра собственной оптической сети TB Cirex Jet Net. Кабель такой емкости теперь используется «Telecom Биржей» на кольцевой магистральной трассе и составляет ее основу.

Благодаря данной модификации удалось вдвое сократить время, необходимое для предоставления оптических волокон заказчикам. В рамках проекта «Telecom Биржа» профинансировала обновление своей технической и кадровой базы, а также усилила контроль монтажных работ.

Этим шагом «Telecom Биржа» продолжает долгосрочное развитие собственной сети в соответствии с запросами лидеров рынка — клиентов компании. Ключевой составляющей модификации сети стала оптимизация ее топологии: теперь вместо соединяющих точки присутствия участков со множеством муфт используется магистральное кольцо с радиальными ответвлениями, от которого кабель с помощью одной-двух муфт достраивается до точек присутствия.

Благодаря модернизации уменьшилось количество работ и сократилось время, необходимое для организации услуг связи: заказчики смогут в среднем вдвое быстрее получать доступ к арендованным или купленным волокнам.

Кроме физической модернизации, была усилена логическая основа ядра сети — оборудование и ПО для эксплуатации, мониторинга и учета. Высокая емкость кабеля и оптимальное прохождение маршрута минимизируют количество нештатных ситуаций, а с новыми средствами мониторинга сети техническая поддержка «Telecom Биржи» может отвечать на заявки в режиме онлайн и дополнительно повышать надежность предоставления услуг. Кроме того, в любой момент времени заказчикам доступна обратная связь о проводимых в сети работах.

«Чтобы решать задачи крупнейших на рынке компаний, нужно учитывать их постоянный рост, смотреть на два хода вперед и реализовывать действительно новаторские проекты. Уже в 2011 в нашей сети TB Cirex Jet Net использовался кабель емкостью 144 — намного опережая стандарты рынка. При модернизации сети до нового уровня емкости важно осознавать технологическую и производственную нагрузку, заранее наращивать квалификацию и порой быть в этом первыми. На российском рынке к работе с 576-волоконным кабелем готовы единицы. До укладки кабеля мы системно и заблаговременно обучали специалистов работе с новым стандартом емкости. Чтобы гарантировать их уровень, и для производства кабеля, мы работали в плотной связке с мировым лидером Fujikura Ltd.», — отметил управляющий «Telecom Биржи» Александр Вахтин.

«Telecom Биржа» — одна из первых компаний на российском рынке, использующих кабель емкостью 576 волокон. Новые инвестиции в магистральную сеть отвечают растущим потребностям российской интернет-индустрии, электронной торговли, финансового и других секторов экономики.

В модернизации сети использован кабель, спроектированный и произведенный специально для «Telecom Биржи» лидером мирового рынка Fujikura Ltd. В конструкции кабеля учтена необходимость непрерывной преконфигурации сети (для достижения нужной гибкости в оболочку были добавлены пластификаторы), а также другие требования, выработанные «Telecom Биржей» за годы эксплуатации собственной ВОЛС. Для обеспечения еще большей надежности в ядре сети используются соединительные муфты новой конфигурации: муфты типа МОГ (оптические городские) были заменены на муфты МТОК (тупиковые оптического кабеля).

Для модификации сети компания расширила собственные кадровые ресурсы высококвалифицированными специалистами-монтажниками и инженерами по эксплуатации, нарастила техническую базу и провела работы без привлечения сторонних подрядчиков.

Руководитель службы эксплуатации «Telecom Биржи» Олег Радушкевич сказал: «Сегодня кабели емкостью восемь волокон не используются компанией, а 32-волоконные применяются только на последних милях. С глобальной модернизацией нашей собственной сети TB Cirex Jet Net мы решили увеличить емкость важнейших участков сети до 576 волокон. Такого опыта на рынке не было ни в производстве, ни в монтаже. Учитывая уровень проекта, в нем принял участие непосредственно руководитель российского подразделения Fujikura Ltd., а установку первой муфты на новом кольце мы проводили под руководством эксперта по монтажу оптики с двадцатилетним опытом».

С внедрением 5G-сетей, 14 млрд подключенных IoT-устройств, ростом цифровой медиаиндустрии, емкие и надежные оптоволоконные сети становятся необходимым условием активного развития рынков и целых экономик. Поэтому в сетях крупнейших мировых операторов стандарт емкости выше: например, на ключевых участках сети американской Verizon она достигает 1728 волокон и составляет как минимум 864 по всей магистрали.

«Передовой стандарт емкости крупнейших мировых операторов на технологичных рынках Японии и США — около 2000 волокон в кабеле магистральной сети, что в разы превышает емкости, используемые в России. Условия прокладки оптоволоконных линий в разных странах отличаются, как и местные рынки. Кроме того, кабели высокой емкости редко используются в городских сетях, с учетом ограничений и трудностей в их монтаже и эксплуатации. Мы надеемся, что внедрение новых сетей высокой емкости поможет поступательно повышать стандарты и российской телеком-индустрии в целом», — сказал представитель Fujikura Ltd.

Российский телеком-рынок сокращает разрыв с мировым, при этом потенциал роста все еще очень высок. «Telecom Биржа» выступает одним из трендсеттеров этого процесса, задавая новый стандарт емкости магистральных сетей. Количественные и качественные инвестиции в сеть — в центре долгосрочной стратегии компании, а модернизация собственной сети TB Cirex Jet Net — очередной шаг в этом направлении.