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Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital

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Schneider Electric, эксперт в области проектирования и строительства центров обработки данных, объявил о начале стратегического сотрудничества с «Истрадиджитал».

В рамках соглашения компания выступит технологическим партнером в проекте создания в Подмосковье цифрового мегакластера Istradigital, на территории которого в дальнейшем планируется организовать особую экономическую зону. 17 июля 2019 г. состоялась церемония подписания соглашения, в которой приняли участие Владимир Мазур, генеральный директор «Истрадиджитал» и Роман Шмаков, вице-президент подразделения Secure Power компании Schneider Electric в России и СНГ.

Как стратегический партнер компания Schneider Electric обеспечит внедрение инженерно-технических решений при проектировании, строительстве и техническом обслуживании парка оборудования ЦОД. Кроме того, в рамках стратегического соглашения, Schneider Electric и Istradigital договорились о сотрудничестве в области научных исследований и образования с использованием форсайт-центра и кампуса Istradigital, а также о совместной работе в области облачных сервисов и периферийных вычислений (Edge computing).

Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.

Ядром цифрового мегакластера Istradigital является парк оборудования ЦОД мощностью в 40 тыс. стоек и энергоемкостью в 250 МВт (с возможностью расширения до 450 Вт) на территории 620 тыс. м2, который может стать крупнейшим цифровым хабом в России и Европе и войти в пятерку крупнейших дата-центров мира, наряду с дата-центрами SWITCH, Lakeside Technology Center, DuPont Fabros Technology (США) и Международным информационным центром Range (Китай).

«Стратегическое партнерство с компанией Schneider Electric станет надежной технологической основой для реализации нашего уникального и масштабного проекта. Опыт и интеллектуальный потенциал Schneider Electric сможет обеспечить достижение практических результатов в научно-исследовательских и инновационных проектах, реализуемых в цифровом мегакластере Istradigital», — сказал Владимир Мазур на церемонии подписания соглашения о стратегическом партнерстве.

«Подписание данного соглашения имеет большое значение для развития ИТ-отрасли и реализации программы цифровой трансформации России. В лице "Истрадиджитал" компания Schneider Electric видит надежного партнера, в сотрудничестве с которым удастся реализовать столь амбициозный и технически сложный проект», — отметил Роман Шмаков.

Строительство ЦОД начнется в конце 2019 г., а ввод в эксплуатацию первой очереди ЦОД запланирован на III квартал 2021 г., запуск работы на полную мощность состоится до конца 2024 г.



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