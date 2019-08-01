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Квартальная выручка AMD выросла на 20% и составила $1,53 млрд

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AMD объявила о том, что ее выручка за II квартал 2019 г. составила $1,53 млрд, операционная прибыль − $59 млн, чистая прибыль − $35 млн, разводненная прибыль на акцию − $0,03. Согласно показателям выручки non-GAAP (необщепринятым показателям прибыли), операционная прибыль составила $111 млн, чистая прибыль − $92 млн, а разводненная прибыль на акцию − $0,08.

«Я довольна нашими финансовыми показателями и результатами за квартал, поскольку мы увеличили объем производства трех лидирующих семейств продуктов на базе 7-нанометрового техпроцесса, – сказала Лиза Су, президент и генеральный директор компании AMD. – Для компании настал переломный момент, поскольку наши новые процессоры Ryzen, Radeon и EPYC образуют наиболее конкурентоспособный портфель продуктов за всю историю AMD. Они занимают выгодное положение на рынке и могут обеспечить значительный рост продаж во второй половине года».

Выручка AMD составила $1,53 млрд, сократившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года из-за снижения выручки в обоих сегментах (процессоры и видеокарты). При этом выручка выросла на 20% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря росту выручки в обоих сегментах.

Валовая прибыль составила 41%, увеличившись на четыре процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном благодаря росту продаж процессоров Ryzen и Epyc. По сравнению с предыдущим кварталом валовая прибыль не изменилась.

Операционная прибыль составила $59 млн по сравнению с $153 млн год назад и $38 млн в предыдущем квартале. Операционная прибыль по показателям non-GAAP составила $111 млн по сравнению со $186 млн годом ранее и $84 млн в предыдущем квартале. Снижение по сравнению с прошлым годом произошло в основном из-за уменьшения прибыли и роста операционных расходов.

Чистая прибыль составила $35 млн по сравнению с $116 млн годом ранее и $16 млн в предыдущем квартале. Чистая прибыль по показателям non-GAAP составила $92 млн по сравнению с $156 млн год назад и $62 млн в предыдущем квартале.

Разводненная прибыль на акцию составила $0,03 по сравнению с $0,11 год назад и $0,01 в предыдущем квартале. Прибыль на акцию по показателям non-GAAP составила $0,08 по сравнению с $0,14 годом ранее и $0,06 в предыдущем квартале.

Денежные средства, их эквиваленты и рыночные ценные бумаги на конец квартала составили $1,1 млрд.

Выручка в сегменте вычислительных продуктов и графики составила $940 млн, сократившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13% по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка была ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом, из-за снижения продаж графических решений через партнеров, что частично компенсировалось увеличением продаж клиентских процессоров и графических процессоров для центров обработки данных. Рост по сравнению с предыдущим кварталом был связан, главным образом, с ростом продаж графических процессоров.

Средняя продажная стоимость клиентского процессора (ASP) выросла по сравнению с прошлым годом благодаря продажам процессора Ryzen. Средняя продажная стоимость клиентских процессоров снизилась по сравнению с предыдущим кварталом из-за более высокого уровня продаж мобильных процессоров.

Средняя продажная стоимость графических процессоров выросла по сравнению с прошлым годом, главным образом, благодаря продажам графических процессоров для ЦОДов. По сравнению с предыдущим кварталом стоимость уменьшилась из-за снижения продаж графических процессоров для ЦОДов и продаж графических решений через партнеров.

Операционная прибыль составила $22 млн по сравнению со $117 млн годом ранее и $16 млн в предыдущем квартале. Снижение по сравнению с прошлым годом произошло, в основном, из-за уменьшения выручки. Рост по сравнению с предыдущим кварталом был обусловлен увеличением продаж графических процессоров.

Выручка в сегментах корпоративных, интегрированных и полузаказных решений составила $591 млн, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 34% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Снижение выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло, главным образом, из-за снижения выручки в сегменте полузаказных решений, что частично компенсировалось ростом продаж процессоров Epyc. Рост по сравнению с предыдущим кварталом было обусловлено увеличением доходов от продаж полузаказных продуктов и процессоров Epyc.

Операционная прибыль составила $89 млн по сравнению с $69 млн во II квартале 2018 г. и $68 млн в I квартале 2019 г. Рост по сравнению с предыдущими годом и кварталом был обусловлен, главным образом, увеличением продаж процессоров Epyc.

Прочие операционные убытки составили $52 млн по сравнению с $33 млн год назад и $46 млн в предыдущем квартале.

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