Цифровые процессы
Как выбрать МФУ в цифровую эпоху
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

Объем операций через блокчейн-платформу Альфа-банка и S7 Airlines превысил $1 млн в месяц

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Инфраструктура ИТ в банках

По итогам июля 2019 г. объем расчетов с агентами по продаже авиабилетов через блокчейн-платформу Альфа-банка и S7 Airlines превысил $1 млн в месяц. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка.

Блокчейн-платформа для автоматизации расчетов между авиакомпанией S7 и ее агентами по продаже авиабилетов позволяет упростить и повысить скорость расчетов, сократить бумажный документооборот, при этом гарантировав безопасность операций. По оценкам экспертов Альфа-банка, годовой оборот платформы в перспективе двух лет может вырасти до 300 млрд руб. за счет B2B-расчетов за товары и услуги туристической отрасли.

«Высокие показатели нашего проекта с S7 Airlines показывают, что блокчейн-технология создает ценность и во многом является определяющей для рынка B2B-расчетов. Агенты ушли от гарантий и депозитов, снизили операционные издержки и могут вести расчеты 24/7. Мы видим большой потенциал использования смарт-контрактов и внешней бизнес-логики в расчетах и документообороте в различных секторах экономики. Альфа-банк будет и дальше развивать данное направление вместе S7 Airlines», — сказал директор транзакционного бизнеса Альфа-банка Павел Рязанов.

«Благодаря новой технологии агентам стало проще работать с авиакомпанией напрямую, что позволило нам расширить собственную сеть продаж S7 Airlines. В течение этого года к платформе планируется подключить первых онлайн-агентов, которые работают по стандарту NDC», — отметила директор по продажам S7 Group Екатерина Дмитрук.

S7 Airlines продала первый в мире авиабилет при помощи подключения к банковской системе через блокчейн в июле 2017 г. Приватный блокчейн был построен на базе протокола Ethereum. Это первый проект, в котором была создана инфраструктура для проведения платежей в постоянном режиме — от системы бронирования билетов до системы проведения платежей банка, отмечают в Альфа-банке.

В августе 2018 г. Альфа-банк совместно с «Газпромнефть-аэро», оператором авиатопливного бизнеса «Газпром нефти», и S7 Airlines, запустили блокчейн-сервис, позволяющий авиакомпаниям моментально оплачивать топливо непосредственно при заправке воздушных судов без предоплаты, банковских гарантий и финансовых рисков для участников сделки.

Другие материалы рубрики

Минобороны закупило отечественный ускоритель нейросетей

«Сердце Рунета» потратит на облачную платформу больше трех миллиардов из-за «стремительного роста»

CNews выпустил рейтинг облачных сервисов. Рынок бьет рекорды по темпам роста

Минкомсвязи не смогло распределить многомиллиардные суммы на медицинский интернет

Китайцы выпускают собственный опенсорсный процессор

Последний осколок независимого «Техносерва» без пяти минут банкрот

Техника

Обзор HP Pavilion 15-cs1006ur: строгий ноутбук с мощным железом

Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри

Зачем нам 8К TV? Преимущества и недостатки новых телевизоров

Самые легкие ноутбуки для работы: выбор ZOOM
Показать еще
Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии