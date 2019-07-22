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«Росэлектроника» разработала мобильную абонентскую станцию спутниковой связи

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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал мобильную абонентскую станцию спутниковой связи для работы с новыми геостационарными спутниками-ретрансляторами. Комплекс предназначен для организации двусторонних каналов связи в С- или Ku-диапазонах с центральной земной станцией спутниковой связи, обеспечивающих более стабильную работу системы по сравнению с другими диапазонами частот, что позволяет применять новую антенную систему на Крайнем Севере. На данный момент создан опытный образец антенной системы, успешно проведены испытания аппаратуры.

Оборудование может применяться в областях, требующих использования спутниковых каналов связи с высокой пропускной способностью, таких как – предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, телемедицина, разведка и добыча нефти и газа, оперативный сбор новостей телерадиокомпаниями, организация прямых трансляций, налаживание оперативной связи для государственных структур в условиях экстренного реагирования.

Для обеспечения мобильности станция размещается на транспортном средстве. На антенной системе с зеркалом из углепластика диаметром 1,8 м установлены малошумящие блоки и усилители-конвертеры, а также внешний модем. Контроллер наведения системы обеспечивает автоматическое обнаружение спутника-ретранслятора на геостационарной орбите, используя данные встроенных приемника GPS и индукционного компаса. Аппаратный модуль, обеспечивающий формирование цифровых каналов связи по протоколу IP, электропитание, контроль и управление оборудованием антенной системы размещаются в кабине.

Антенная система разработана Московским научно-исследовательским институтом связи (МНИИС, входит в «Росэлектронику»).

«На Крайнем Севере единственным способом передачи информации часто является коротковолновая радиосвязь из-за технических особенностей распространения радиоволн в полярной среде и в условиях высоких широт. Наша разработка позволяет обеспечить стабильную спутниковую связь, благодаря возможности работы попеременно в двух частотных диапазонах без замены частей комплекса и дистанционным переключением между диапазонами. Подобные изделия создаются в интересах силовых ведомств, но все оборудование имеет модульную конструкцию, благодаря чему его состав может изменяться в соответствии с требованиями заказчика и использоваться в гражданских целях», – сказал генеральный директор МНИИС Станислав Федотов.

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