Лайфхак
Почему в России низкий уровень цифровой культуры
ИТ-бизнес
Как искусственные бизнес-процессы «убивают» цифровизацию
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

Dell представила в Москве новые клиентские решения

Интеграция Инфраструктура

Dell Technologies впервые представила в Москве ключевые обновления в портфеле клиентских решений. Гостям мероприятия Dell CS Launch были продемонстрированы новинки линеек Latitude, Precision и Wyse, мировые премьеры которых состоялись ранее в этом году.

Эксперты компании рассказали аудитории о преимуществах обновленных устройств из каждого направления клиентских решений Dell. Так, Андрей Комаровский, региональный менеджер, Dell Wyse, подробно описал возможности интегрированной платформы цифровой рабочей области VMware Workspace One, Артур Антонов, технический специалист по клиентским решениям, продемонстрировал новое поколение корпоративных ноутбуков Dell Latitude, а Александр Белоглинцев, менеджер по продажам рабочих станций и защищенных ноутбуков, Dell Technologies, представил всю операционную мощь нового поколения рабочих станций Dell Precision.

В мае в рамках Computex 2019 в Тайбэе компания Dell Technologies представила мобильные рабочие станции Precision, оснащенные новейшими процессорами, графикой нового поколения, новыми вариантами дисплеев и обеспечивающие увеличенное время автономной работы.

Новые мобильные рабочие станции серий 5000 и 7000 — это мощное решение в компактном дизайне, которое позволяет пользователям не жертвовать своей мобильностью, работая в поездке. Новинка сочетает небывалое время автономной работы с мощными конфигурациями процессоров и емкими вариантами хранения данных.

Самая тонкая и легкая 15-дюймовая мобильная рабочая станция Dell Precision 5540 весит всего от 1,77 кг. Она оснащена процессорами Intel Xeon E или восьмиядерными процессорами Intel Core 9-го поколения.

Модель Precision 5540 — это элегантный дизайн и большой экран для еще более удобной работы. Разработчикам удалось вписать 15,6-дюймовый дисплей InfinityEdge в 14-дюймовый корпус, при этом оснастив устройство хранилищем емкостью до 4 ТБ и оперативной памятью до 64 ГБ.

Для еще более серьезной работы Dell Technologies предлагает рабочую станцию Dell Precision 7740 с 17,3-дюймовым экраном. Это самая мощная масштабируемая мобильная рабочая станция Dell, доступная в версиях с покрытием из алюминия или углеродного волокна Titan Grey.

10 поколение коммерческих ноутбуков серии Latitude, представленный в этом гоуд на Dell Technologies World в Лас-Вегасе, — это еще более изящные, эффективные и мобильные устройства. Кроме того, новинки дополнены технологическими экспресс-опциями: ExpressCharge всего за один час заряжает аккумулятор до 80%, ExpressCharge Boost зарядит его на 35% всего за 20 минут, а технология ExpressConnect обнаруживает и подключает ПК к самой мощной сети Wi-Fi и обеспечивает пропускную способность до 40% выше, чем при применении обычной антенны.

Ноутбуки Latitude нового поколения соответствуют более высоким уровням безопасности корпоративного класса, позволяя быстро и безопасно входить в систему без напоминания пароля. Некоторые модели оснащены сканерами отпечатков пальцев, встроенными в кнопку включения питания, и ИК-камерами с поддержкой функции Windows Hello для более надежной биометрической аутентификации.

Платформа VMware Workspace ONE позволяет компаниям решать задачи, экономя при этом финансовые и трудовые ресурсы. Благодаря решению ИТ-организации могут легко адаптировать нового сотрудника для работы со всеми приложениями и устройствами менее чем за час и без обращения в службу поддержки. Определение и применение политик получения доступа и данных для всех приложений, устройств и расположений с Workspace ONE - централизованный и простой процесс. Кроме того, платформа позволяет управлять бизнес-процессами с мобильного устройства и инициализировать новый корпоративный ноутбук в любой точке мира за считанные минуты прямо из облака.



Другие материалы рубрики

Россиян оставят без бумажных паспортов. Электронная альтернатива почти готова

Выход флагмана Samsung Galaxy Note 10 может быть сорван

Блокчейн принесет российской экономике 1,6 триллиона. Откуда они возьмутся?

Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот

Вандалы с топорами атакуют «умные домофоны» по всей России. Видео

Сбербанк научился с помощью ИИ предсказывать выручку любой компании в России

Техника

Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM

Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей

Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии