Maxoptra автоматизировала логистику интернет-магазина «Чистой Линии»

Maxoptra объявила о завершении проекта по автоматизации управления логистикой интернет-магазина фабрики мороженого «Чистая Линия».

В результате внедрения компания повысила оперативность подготовки к выезду на 40% и предложила клиентам более гибкие условия доставки.

«Чистая линия» - производитель молочных продуктов из натурального молока, владелец бренда мороженого «Чистая линия». С помощью инструмента для управления логистикой требовалось повысить эффективность управления доставкой из интернет-магазина фабрики. Инструмент должен был позволять строить маршруты с учетом пожеланий покупателей по времени доставки, обеспечивать контроль своевременности прибытия к клиенту, предоставлять аналитические данные по итогам работ.

Внедрение Maxoptra позволило автоматизировать значительную часть операций, связанных с подготовкой к выезду. Построение маршрутов осуществляется с учетом закрепленных за водителями территорий, временных окон доставки и других требований к заказам. Система учитывает скоростные ограничения, что позволяет точно оценить время в пути и построить выполнимый маршрут для доставки в срок.

В результате автоматизации операций планирования «Чистая линия» сократила время на подготовку к выезду на 40%. Сокращение времени планирования позволило продлить время приема заказов с доставкой “на следующий день” до 20:30. Теперь покупатели могут получить свои заказы в удобное им время в любой день недели с 7:00 до 22:00.

Мобильное приложение Maxoptra стало инструментом коммуникациймежду водителями и логистами. Информация о местоположении транспорта, поступающая из приложения, используется системой в рамках план-факт анализа хода доставки.

Модуль контроля предоставляет логистам данные о местоположении транспорта в режиме реального времени, оповещает об отставаниях от запланированного маршрута. Благодаря этому менеджеры интернет-магазина всегда располагают данными о ходе доставки и могут оперативно предоставить эту информацию покупателю. Данные о выполнении работ систематизируются и доступны в отчетах.

«Благодаря Maxoptra мы предложили покупателям интернет-магазина более комфортные условия доставки. Мы всегда выполняем обязательства по доставке в срок», - отметил Дмитрий Тагиев, руководитель отдела логистики компании «Чистая линия».