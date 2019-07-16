Лайфхак
Почему в России низкий уровень цифровой культуры
ИТ-бизнес
Как искусственные бизнес-процессы «убивают» цифровизацию
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

Maxoptra автоматизировала логистику интернет-магазина «Чистой Линии»

Интеграция Внедрения

Maxoptra объявила о завершении проекта по автоматизации управления логистикой интернет-магазина фабрики мороженого «Чистая Линия».

В результате внедрения компания повысила оперативность подготовки к выезду на 40% и предложила клиентам более гибкие условия доставки.

«Чистая линия» - производитель молочных продуктов из натурального молока, владелец бренда мороженого «Чистая линия». С помощью инструмента для управления логистикой требовалось повысить эффективность управления доставкой из интернет-магазина фабрики. Инструмент должен был позволять строить маршруты с учетом пожеланий покупателей по времени доставки, обеспечивать контроль своевременности прибытия к клиенту, предоставлять аналитические данные по итогам работ.

Внедрение Maxoptra позволило автоматизировать значительную часть операций, связанных с подготовкой к выезду. Построение маршрутов осуществляется с учетом закрепленных за водителями территорий, временных окон доставки и других требований к заказам. Система учитывает скоростные ограничения, что позволяет точно оценить время в пути и построить выполнимый маршрут для доставки в срок.

В результате автоматизации операций планирования «Чистая линия» сократила время на подготовку к выезду на 40%. Сокращение времени планирования позволило продлить время приема заказов с доставкой “на следующий день” до 20:30. Теперь покупатели могут получить свои заказы в удобное им время в любой день недели с 7:00 до 22:00.

Мобильное приложение Maxoptra стало инструментом коммуникациймежду водителями и логистами. Информация о местоположении транспорта, поступающая из приложения, используется системой в рамках план-факт анализа хода доставки.

Модуль контроля предоставляет логистам данные о местоположении транспорта в режиме реального времени, оповещает об отставаниях от запланированного маршрута. Благодаря этому менеджеры интернет-магазина всегда располагают данными о ходе доставки и могут оперативно предоставить эту информацию покупателю. Данные о выполнении работ систематизируются и доступны в отчетах.

«Благодаря Maxoptra мы предложили покупателям интернет-магазина более комфортные условия доставки. Мы всегда выполняем обязательства по доставке в срок», - отметил Дмитрий Тагиев, руководитель отдела логистики компании «Чистая линия».



Другие материалы рубрики

Вандалы с топорами атакуют «умные домофоны» по всей России. Видео

Сбербанк научился с помощью ИИ предсказывать выручку любой компании в России

Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда

Обновление Windows 10 отправляет систему в «черный экран»

«Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию

CNews растет и обновляется. Обращение главного редактора

Техника

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую

Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос

Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей
Показать еще
Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии