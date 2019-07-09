«Цифра» и «УЗТМ-Картекс» займутся цифровой трансформацией тяжелого машиностроения

«Цифра», поставщик технологий искусственного интеллекта и интернета вещей для промышленности, и УК «УЗТМ- Картекс», осуществляющая стратегическое управление производственными активами «Газпромбанка», договорились о сотрудничестве в сфере цифровых решений для тяжелого машиностроения. Соглашение было подписано на «Иннопром-2019» в Екатеринбурге 9 июля.

Площадками для совместной работы сторон станут Уралмашзавод, «ИЗ- Картекс им. П.Г. Коробкова» и «ОМЗ — Литейное производство», находящиеся в управлении «УЗТМ- Картекс». В частности, уже внедряется система мониторинга «Диспетчер», разработанная «Цифрой», и рассматривается возможность реализации совместных AI-проектов.

Также в соглашении «Цифра» и «УЗТМ-Картекс» выражают намерение вести совместные исследования в области цифровизации дискретного производства, разрабатывать наиболее эффективные технологии сбора, хранения и работы с производственными данными и совершенствовать подходы к трансформации производственных и бизнес-процессов. Параллельно стороны будут сотрудничать и в подготовке кадров для работы в условиях цифровой трансформации промышленности.

«У «Цифры» накоплен немалый опыт реализации проектов для машиностроения, и эти знания ценны для промышленных предприятий, которые сейчас проходят путь цифровой трансформации. При этом мы осознаем значимость компетенции "УЗТМ-Картекс" по управлению столь существенным машиностроительным комплексом, что поможет нам в разработке действительно востребованных отраслью решений и усовершенствовании практик реализации крупных проектов цифровизации. Поэтому значимость партнерства с "УЗТМ-Картекс" трудно переоценить», — отметил генеральный директор «Цифры» Игорь Богачев.

В рамках инвестпрограммы Газпромбанка на предприятиях «УЗТМ- Картекс» уже реализуется несколько проектов по цифровизации производства. Так, Уралмашзавод в конце прошлого года начал промышленную эксплуатацию автоматизированной системы циклового планирования, а сейчас тестирует систему контроля работы экскаватора, которая позволяет конструкторам завода в режиме онлайн получать информацию о состоянии машины, работающей на производственной площадке заказчика. «ИЗ-Картекс» запустил пилотный проект по внедрению системы «Диспетчер», которая в режиме реального времени осуществляет мониторинг состояния оборудования, выявляет причины простоя, контролирует технологическую дисциплину.

«Наши предприятия давно и успешно конкурируют с мировыми лидерами тяжелого машиностроения за счет квалифицированного персонала, многолетнего опыта работы, высокого уровня управления производством и глубокого понимания бизнеса наших заказчиков. Однако цифровая экономика требует от нас выдерживать конкуренцию и в области эффективности всех бизнес-процессов. Мы рассчитываем, что сотрудничество с "Цифрой" позволит нам сформировать комплексный подход к построению «умного производства», ускорить внедрение digital-проектов, чтобы сохранить лидерские позиции на рынке», - отметил генеральный директор УК «УЗТМ- Картекс» Ян Центер.