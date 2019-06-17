«Стахановец» выпускает новый продукт для Linux

Компания «Стахановец», российский разработчик системы мониторинга активности персонала, портфельный проект Softline Venture Partners, сообщила о выпуске «Стахановец: Про» - новинке продуктовой линейки, которая полностью совместима с одной из наиболее популярных операционных систем – Linux. На данный момент доступны две основные редакции комплекса для Ubuntu и Astra.

Высокая популярность Linux в бизнесе обусловлена рядом факторов. Первый из них - Open Source технологии. Второй, частично вытекающий из первого – безопасность. Третий – более высокая производительность. Linux имеет относительно простую установку, высокую надежность и крайне низкую стоимость внедрения, по сравнению с другими продуктами. Именно невысокая цена при высоком уровне безопасности и стабильности послужили толчком к внедрению Linux коммерческими структурами и государственными организациями. Не меньшее значение для развития рынка потребителей ОС в России сыграло наличие ряда отечественных продуктов, основанных на базе Linux.

Сильная сторона программы – мощный инструмент тайм-трекинга, благодаря которому управленцы всех рангов смогут найти ответ на вопрос: какая часть времени персонала уходит на рабочие нужды, а какой процент трудового дня отнимает вредоносная активность. Для точного сбора данных в Linux-издании предусмотрена синхронизация со СКУД. «Стахановец: Про» фиксирует ранние приходы, опоздания и прогулы, также умеет фиксировать время, которое сотрудник «добирается» до своего рабочего места.

Возможности «Стахановец: Про» рассчитаны не только на руководителей всех рангов, но и на HR-департаменты. Например, автоматическая генерация табеля учета рабочего времени поможет менеджерам по персоналу быстрее и эффективнее выполнять свои должностные обязанности и готовить отчеты.

«Стахановец: Про» поможет организовать и контролировать работу и с удаленным персоналом, а также наладить эффективные модели работы с сотрудниками, получающими почасовую оплату.

Продукты компании «Стахановец» включены в Единый реестр российского программного обеспечения.