«Интеллектуальная безопасность» обеспечила Банку «Открытие» информационную безопасность

Банк «Открытие» завершил внедрение автоматизированной системы реагирования на инциденты информационной безопасности Security Vision Incident Response Platform (Security Vision IRP) от резидента Фонда «Сколково» компании «Интеллектуальная безопасность».

В 2018 г. банк «Открытие» провел открытый многоэтапный конкурс среди российских и иностранных IRP-систем. Победителем была признана российская система Security Vision Incident Response Platform.

С помощью платформы в банке теперь осуществляется автоматический сбор и формирование базы активов с регулярным обновлением и использованием в процессах реагирования. Автоматизированы более 30 процедур реагирования на инциденты ИБ, включая автоматическое получение данных, сбор дополнительной информации и анализ во внешних и внутренних «песочницах» банка.

«Подавляющее большинство кибератак в мире и в России приходится именно на финансовые учреждения, в первую очередь на банки. Это обусловливает необходимость использования гибких и надежных средств защиты информации, предоставляющих оптимальные возможности в области противодействия киберугрозам. Security Vision IRP позволил роботизировать исполнение программно-технических функций оператора безопасности с долей автоматизации до 90%. Система обеспечивает автоматическое выполнение полного спектра дежурных процедур, что позволяет не только реагировать на киберугрозы в режиме 24/7, но и избежать влияния человеческого фактора», – отметил директор департамента информационной безопасности банка «Открытие» Владимир Журавлев.

«Security Vision IRP является инструментом обработки полного жизненного цикла инцидентов кибербезопасности – от идентификации до полного уничтожения. Созданная по типу конструктора, Security Vision IRP состоит из интеллектуально саморегулирующихся программно-технических модулей, что позволяет адаптировать систему под особенности бизнес-процессов заказчика, формируя структуру, логику и наполнение решения в соответствии с ними. Благодаря командной работе с банком “Открытие” удалось достигнуть высокой степени автоматизации в области реагирования на инциденты кибербезопасности. Потенциал развития системы не ограничен, мы проводим исследования и практические внедрения новых методов анализа больших данных в вопросах кибербезопасности и надеемся быть полезными в этом банку», – сказал генеральный директор компании «Интеллектуальная безопасность» Руслан Рахметов.