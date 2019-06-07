Сбербанк, «Сбербанк-телеком» и Orange Business Services займутся строительством «умных» городов

Сбербанк, «Сбербанк-телеком» и Orange Business Services подписали соглашение о сотрудничестве для совместного участия в развитии проектов «Умный город».

В рамках партнерства Сбербанк определит стратегию, обеспечит операционную и финансовую поддержку, Orange Business Services предоставит доступ к международному и региональному опыту группы Orange, техническим решениям в области интернета вещей, аналитики больших данных и разработки программного обеспечения, а «Сбербанк-телеком» выступит интегратором решений группы Сбербанк.

Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-телеком», сказал: «Интернет вещей — новый высокотехнологичный рынок с большим потенциалом роста. "Умный город", во-многом базирующийся на технологиях интернета вещей — важное направление не только с точки зрения бизнеса, но и социальной ответственности. Сочетание возможностей экосистемы Сбербанк, в сотрудничестве с мировым опытом Orange и центром компетенции "Сбербанк-телеком" в направлении "Умный город" позволит нам стать значимым игроком на этом стратегически важном направлении».

Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services отвечающий за регион IMEAR (Россия, Ближний Восток и Африка), сказал: «Orange участвовал более чем в сотне проектов «умных» городов и территорий в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Мы работали как над их отдельными элементами, такими как транспорт, окружающая среда, ЖКХ и безопасность, так и разрабатывали концепцию цифровых сервисов городов в целом. Реализуемая в нашей стране программа ʺЦифровая экономикаʺ уделяет большое внимание повышению конкурентоспособности российских городов и созданию комфортных условий для их жителей. Уверен, что совместно с нашими партнерами мы поможем реализовать эти задачи».

«Умный город» — это концепция, позволяющая более эффективно управлять имуществом и такими активами города как транспорт, окружающая среда, образование, ЖКХ и здравоохранение с помощью технологий интернета вещей, например, датчиков и подключенных устройств, используемых для сбора разной информации. Orange Business Services реализовала более 100 подобных проектов в Европе (Монженевр во Франции, Альба-Юлия в Румынии), Африке и Азии (штат Гуджарат в Индии), на Ближнем Востоке (Доха в Катаре).