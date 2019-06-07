Годовая выручка «Синимекс» выросла на 15%, превысив 1,167 млрд рублей

Компания «Синимекс» подвела итоги 2018 г. Выручка компании за 2018 г. выросла на 15%. 83% составила доля от доходов в работе с компаниями финансового сектора. Общая сумма превысила 1,167 млрд руб., тогда как в прошлом году она составила 1,015 млрд руб. В последние несколько лет российский разработчик и системный интегратор программных решений для финансового сектора и других отраслей демонстрирует стабильный рост.

Прошедший год в компании отмечен появлением нового функционального подразделения: «Синимекс дата лаб», основные задачи которого – применение технологий машинного обучения на проектах заказчиков, в том числе зарубежных.

Компания продолжила активное сотрудничество со своими постоянными клиентами и партнерами, в числе которых крупнейшие игроки рынка: банки ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, «Почта банк», Росбанк, «Ренессанс кредит»; X5 Retail Group и др. Кроме того, дан старт масштабным проектам для новых заказчиков.

В 2018 г. Альфа-банк и «Синимекс» запустили сервис моментального выпуска банковских карт. Технология позволяет клиентам банка заказать кредитную или дебетовую карту в несколько кликов и начать ей пользоваться. Альфа-банк первым на российском рынке предложил клиентам такую возможность выпуска карты. В рамках проекта компания «Синимекс» выполнила доработку интеграционной шины, благодаря чему удалось объединить все модернизированные системы и модули, задействованные в реализации сервиса. Программное обеспечение IBM Integration Bus, которое служит платформой сервисной интеграционной шины, соответствует всем требованиям к масштабируемости и бесперебойному функционированию ПО в ИТ-ландшафте банка. Более 20% от всех заказанных карт Альфа-банка сейчас выпускаются всего за несколько секунд.

В 2018 г. проектная команда «Синимекс» продолжила в Альфа-банке доработку программного комплекса для автоматизации оценки кредитных заявок: WSRM (Web-service Risk Management). Доработки включили возможность обрабатывать заявки по ипотечному кредитованию.

В Газпромбанке специалисты компании «Синимекс» участвовали в сопровождении и развитии основной интеграционной платформы – системы управления взаимодействием (СУВ), системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности («АХД 1С»), системы по учету счетов-фактур на базе программного обеспечения «1С» («АС СФ»). В рамках развития «АХД 1С» и «АС СФ» реализован электронный документооборот с оператором ЭДО в части обмена счетами-фактурами и первичными учетными документами с контрагентами банка.

Масштабными проектами в 2018 г. отметилась компания «Синимекс» и в банке ВТБ, например, участием в разработке новой системы дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов ВТБ – ДБО2.1, а также системы P.R.I.S.M. для осуществления информационного обмена с Банком России.

В связи с нововведениями со стороны регулятора был выполнен крупный проект и в Райффайзенбанке.

Еще два года назад банки известили о необходимости перехода на новую версию автоматизированной системы обмена электронными документами. Согласно письму Межрегионального центра обработки информации Банка России, система должна обеспечивать подпись сообщений посредством шифрования и аутентификации в формате и по протоколам, соответствующим требованиями Центробанка.

Райффайзенбанк приступил к переносу подписания электронных сообщений (ЭС) из Автоматизированного рабочего места клиента Банка России (АРМ КБР) в АСК клиентов еще в ноябре 2017 г. В это же время команда компании «Синимекс» запустила работы по проекту.

Решение включает две основные части: модуль валидации/подписания сообщений по трем возможным вариантам защиты УФЭБС и АРМ управления и контроля над работой этого модуля. Решение реализовано на платформе .Net с достаточной производительностью для подписания как отдельных сообщений, так и пакетов из них. АРМ выполнен на Angular 5 + Spring в виде брендированного веб-приложения. С учетом встроенной ролевой модели оно может управлять конфигурацией рабочих модулей, контролировать состояние входных и выходных потоков, фиксировать факты ошибок и отображать соответствующую информацию администратору в режиме реального времени.

Уже в текущем, 2019 г., 28 февраля, в 12 финансовых организациях, включая Райффайзенбанк, в полноценном режиме заработала система быстрых платежей (СБП). СБП позволяет физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в режиме реального времени по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя. Компания «Синимекс» в короткие сроки (за один месяц) разработала REST-интерфейс – для обеспечения удобного доступа к функциональности узкоспециализированного ПО: средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Янтарь 5».

Согласно положениям Банка России «О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России», для обеспечения безопасности в рамках информационного обмена в Системе быстрых платежей в Райффайзенбанке теперь обеспечивается шифрование всех сообщений между операционным и платежным клиринговым центром (ОПКЦ) и участниками СБП, а также осуществляется проверка электронных подписей (ЭП) всех входящих платежных сообщений и обеспечивается ЭП для исходящих сообщений.

Разработка компании «Синимекс» обеспечила удобный интерфейс для шифрования сообщений и проверки цифровой подписи внутри банковского контура в Райффайзенбанке.

В прошлом году компания «Синимекс» продолжила сотрудничество с одним из своих постоянных клиентов – «Почта банком». Интеграционная платформа заказчика регулярно испытывает едва ли не самую большую в российском банковском секторе нагрузку – порядка 7-8 млн транзакций в час. Кроме того, постоянно растут масштабы бизнеса заказчика. В 2018 г. компания «Синимекс» продолжила работу с банком в направлении развития и улучшения инфраструктуры благодаря продуктам IBM. Стоит отметить, что сотрудничество позволило впервые в России построить действительно сильную инфраструктуру на базе продуктов IBM Integration Bus и Data Power, об этом свидетельствует стабильная работа и отсутствие серьезных инцидентов. За счет непрерывной интеграции банку удается поддерживать на высоком уровне показатели времени вывода на рынок.

На этапе приемо-сдаточных испытаний находится проект по разработке системы хранения сведений о постановке субъектов на мониторинг (SENQL) в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Система предназначена для автоматизации загрузки, хранения и обработки данных от источников в бюро, а также для организации обмена данными с основной базой данных (БД) бюро и системами мониторинга. Разработки проводились в соответствии с требованиями последней редакции федерального закона «О кредитных историях». Кроме того, команде удалось ускорить обновление данных в основной БД бюро.

В минувшем году компания «Синимекс» завершила еще один проект в ОКБ. В 2017 г. была разработана, а в 2018 г. запущена в эксплуатацию аналитическая платформа, предоставляющая кредитный скоринг физических лиц на основе данных из кредитных историй и альтернативных источников данных.

Сервис позволяет клиентам ОКБ (банкам) оценивать кредитоспособность физических лиц по баллам, получая данные из единого источника без необходимости покупать и интегрировать различные БД.

Прошлый год для компании «Синимекс» был ознаменован и пополнением портфеля клиентов. Так, в российском автоконцерна «Фольксваген груп рус» специалисты работали над двумя проектами: созданием модуля аутентификации на базе продукта с открытым исходным кодом KeyCloak от Red Hat и корпоративной шиной данных на Apache Kafka.

В 2018 г. специалисты компании «Синимекс» автоматизировали процесс открытия счетов юридическим лицам в Росбанке. До июня 2017 г. процесс открытия счетов юридическим лицам Росбанка был реализован в трех различных системах, что затрудняло процесс контроля, не давало возможности сокращать временные затраты и часто приводило к ошибкам при обработке заявок. Пользователи переведены от работы в нескольких системах к работе в «одном окне», стала доступна прозрачная статистика по прохождению заявок и работе подразделений в онлайн-режиме в головном офисе банка и заложен фундамент для дальнейшей оптимизации процесса. Разработка новой функциональности велась на IBM Digital Business Automation. Фронтальная часть написана на Angular 5+. Кроме того, в рамках проекта реализован большой Java-фреймворк, предоставляющий RestAPI как для самого BPM, так и для сторонних систем.

В Российском подразделении международной компании Bang&Bonsomer внедрено кастомизированное решение на базе «1С:ERP 2». С 1 января 2019 г. система находится в опытно-промышленной эксплуатации, а по окончании I квартала 2019 г. (и после его успешного закрытия) планируется перевод в промышленную эксплуатацию. Система обеспечивает комплексный учет деятельности предприятия, охватывает все направления и все участки учета: от планирования продаж и закупок до отчетности по стандартам РСБУ и МСФО. В систему перенесены исторические данные, осуществлена интеграция со многими другими системами холдинга. Планируется тиражирование решения на подразделения компании в некоторых странах СНГ.

Благодаря активной работе нового подразделения «Синимекс дата лаб» портфель клиентов компании пополнился двумя зарубежными компаниями. Так в европейской микрофинансовой организации Beatha Technology реализован проект по созданию алгоритма кредитного скоринга, который определяет расположенность клиента к дефолту. Около четырех месяцев понадобилось команде для разработки платформы анализа данных на базе Opensource технологий, в частности: Python, PostgreSQL. В результате работы специалисты реализовали систему скоринга и внедрили ее в существующий процесс выдачи займов.

По заказу компании Norah Analytics офисы которой расположены по всему миру: от Великобритании до Сингапура), специалисты «Синимекс дата лаб» разработали платформу алгоритмического маркетинга для мобильных игр с функциями динамического ценообразования и удержания пользователей. Система обрабатывает большие данные и имеет возможность быстрого подключения новых клиентов. Благодаря использованию облачных платформ и Opensource технологий (Google Compute Cloud, Apache Spark, Apache Airflow, Scala, Python) разработчики быстро (за восемь месяцев) реализовали состав библиотек и платформу, позволяющую проводить полный цикл разработки предиктивных моделей.

«Курс на развитие, выбранный в прошлом году, с фокусом на развитии не только количественных, но и качественных показателей, оправдал себя, – сказал генеральный директор компании "Синимекс" Андрей Сыкулев. – Компания сегодня стабильно растет, работает над проектами с применением новых технологий (AI, ML и т.д.), расширяет географию присутствия». Поиск талантов и обучение персонала были обозначены в числе ключевых задач на 2018 г. "Синимекс" плотно сотрудничает с московскими вузами, например, МФТИ, участвует в днях карьеры, ярмарках вакансий; работает над развитием обособленных подразделений в Оренбурге и Воронеже.

«Ставка на молодых и амбициозных уже оправдала себя однажды. Мы поддержали сотрудников в создании центра компетенций инновационных технологий, а сегодня гордимся реализованными "Синимекс дата лаб" проектами для зарубежных заказчиков», – сказал Андрей Сыкулев.