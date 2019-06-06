«Техносерв» обеспечил бесперебойность оказания услуг«Ингосстраха»

«Техносерв» объявил о завершении проекта по внедрению решения для мониторинга и анализа производительности сети и приложений в СПАО «Ингосстрах», одной из крупнейших российских страховых компаний.

У «Ингосстраха» большое количество филиалов по всей стране и разветвленная ИТ-инфраструктура. Сетевая составляющая напрямую влияет на доступность бизнес-приложений компании. Для поддержания устойчивости ее функционирования требуется оперативный контроль показателей работоспособности, анализ тенденций для планирования ресурсов, сокращение времени локализации и выявление первопричин проблем в работе сервисов.

В качестве инструмента для достижения поставленных задач «Ингосстрах» выбрал решение для мониторинга и анализа производительности сети и приложений Riverbed SteelCentral. Продукт отлично показал себя на этапе пилотного проекта и полностью отвечал потребностям компании.

В рамках проекта были решены задачи контроля основных приложений, обеспечивающих подключение к корпоративным сервисам удалённых офисов и страховых агентов, а также поддерживающих работу распределённого контакт-центра и корпоративного сайта ingos.ru.

«При помощи Riverbed SteelCentral мы визуализировали информацию в реальном времени о пользовательских сервисах и сгруппировали удалённые площадки в зависимости от степени критичности для бизнеса. Таким образом, компания может увидеть производительность пользовательских сервисов, задержки и их причины, а также оценить степень их влияния на бизнес», – сказал Александр Пилевский, заместитель директора центра компетенций по системам управления ИТ и мониторинга компании «Техносерв».

«В результате выполненного проекта «Ингосстрах» получил эффективный инструмент для наблюдения за критически важными сервисами, а мы – очередное подтверждение высокой квалификации команды нашего давнего партнёра – компании «Техносерв»», – отметил Александр Стулов, глава представительства компании Riverbed Technology в России и СНГ.

«На протяжении практически двух лет в «Ингосстрахе» проводится активная интеграция цифровых технологий в бизнес-деятельность компании – цифровая трансформация. Каждый запрос бизнес-подразделений мы тщательно анализируем с точки зрения улучшения пользовательского опыта и результатов и приоритезируем задачи ИТ-подразделения в зависимости от степени их влияния на показатели компании. Нам важно понимать, что каждый клиент и сотрудник компании удовлетворены качеством цифровых сервисов. И решение Riverbed SteelCentral стало одним из важных инструментов для решения этой задачи», – сказал Алексей Клепиков, директор по информационным технологиям страховой компании «Ингосстрах».