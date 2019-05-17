«Лаборатория Касперского» защищает маркетплейс goods.ru и его клиентов от кибермошенников

Онлайн-платформа goods.ru, принадлежащая группе «М.Видео–Эльдорадо», обеспечивает защиту своих пользователей, их учётных записей, накопленных бонусов и данных с помощью Kaspersky Fraud Prevention. Это решение сочетает широкий спектр технологий проактивного обнаружения продвинутых схем онлайн-мошенничества, алгоритмы машинного обучения и экспертные знания «Лаборатории Касперского» в области борьбы с информационными угрозами. За время использования Kaspersky Fraud Prevention на goods.ru в два раза снизилось количество трансакций, проводимых недобросовестными пользователями.

«На старте и при последующем росте проекта команда столкнулась с проблемой отслеживания на сайте действий пользователей, которые взламывали учётные записи, перехватывали сессии и мошеннически присваивали бонусные рубли легитимных пользователей. В результате внедрения решения Kaspersky Fraud Prevention нам удалось построить систему наиболее полного мониторинга мошеннической активности и составить обширную карту паттернов незаконных схем», – сказал fraud-аналитик goods.ru Валентин Шкулов.

«Как правило, чем выгоднее программа лояльности у маркетплейса, тем больше интереса она вызывает у злоумышленников, потому что нелегальные действия с такими программами требуют меньше вложений по сравнению с мошенничеством в банковской сфере и не несут особенных рисков для тех, кто их совершает. Наше решение предотвращает кражу учётных записей с помощью продвинутых аналитических инструментов и при этом никоим образом не мешает удобству легитимных пользователей сервиса», – отметила руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России Евгения Наумова.