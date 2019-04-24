Yadro подтвердила полный цикл производства СХД в России

Yadro (входит в «ИКС Холдинг») стала первым производителем систем хранения данных, прошедшим комплексную экспертизу МТПП (Московской Торгово-Промышленной Палаты) и подтвердившим соответствие системы хранения данных собственной разработки TATLIN критериям, установленным Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

Компания Yadro занимается разработкой и производством систем обработки и хранения данных - высокопроизводительных серверов VESNIN и семейства систем хранения данных TATLIN. Инженерами компании выполняется полный цикл разработки продукта в двух R&D центрах в России. У компании есть собственная производственная площадка в Московской области, однако некоторые производственные процессы до недавнего времени частично выполнялись на фабриках в Юго-Восточной Азии.

Процесс локализации производства печатных плат и поверхностного монтажа электронных компонентов занял более года, что обусловлено сложностью дизайна и необходимостью интеграции технологических процессов предприятий радиоэлектронного кластера ГК «Ростех», выбранных компанией Yadro для локального производства компонентов системы хранения данных TATLIN.

С декабря 2018 года компания Yadro начала производить механические компоненты для своих серийных продуктов на предприятиях ГК «Ростех». В ближайший год в партнерстве с предприятиями радиоэлектронного кластера ГК «Ростех» Yadro планирует произвести несколько десятков тысяч печатных плат и механических изделий для своих продуктов.

«Партнерство с отечественной компанией Yadro является прекрасным примером синергии государственной корпорации и частного бизнеса, соответствует стратегии Радиоэлектронного кластера ГК Ростех по увеличению выручки от гражданской продукции. Кроме того, оно способствует развитию производственного потенциала наших промышленных предприятий и технологической экспертизы» – сказал индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Растущий спрос на архивную систему хранения данных TATLIN.ARCHIVE, обусловленный эффективной стоимостью хранения в совокупности с конкурентным качеством, функциональностью и надежностью продукта, впервые в истории отечественного рынка позволил российскому вендору стать лидером рынка. По результатам исследований IDC EMEA Enterprise Storage Systems Tracker в емкостном выражении системы хранения данных производства компании Yadro по итогам 2018 года стали безусловным лидером в РФ с долей в 38,2%.

«Тот факт, что в Реестр отечественной продукции внесена первая СХД – TATLIN компании Yadro – говорит о том, что технологический рынок в стране активно развивается, и уже есть примеры успешной разработки и производства платформ хранения данных в России. Появление таких отечественных систем для корпоративного сегмента, конкурентоспособных западному оборудованию, позволит не только закрыть потребности российского рынка, но и увеличить долю на международном, что полностью соответствует задачам программы «Цифровая экономика»» – отметил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух.

Экспертами Союза «Московская Торгово-Промышленная Палата» была проведена комплексная проверка всей технической и конструкторской документации на систему хранения данных TATLIN, процессов разработки и производства, аудит производственных площадок и сервисного центра Yadro. Экспертиза подтвердила, что компания Yadro («КНС ГРУПП») выполняет полный цикл производства систем хранения данных TATLIN на территории России – дизайн и разработку аппаратной и программной платформы, производство печатных плат, поверхностный монтаж электронных компонентов, сборку и тестирование готовой продукции. Компанией Yadro получено свидетельствующее об этом заключение, выданное Министерством промышленности и торговли РФ.

«Локализация производственных процессов в России позволит нам оптимизировать и полностью контролировать все этапы производства, сокращая при этом сроки вывода продуктов на рынок. Успешное завершение этого процесса является доказательством наших возможностей и экспертизы, и еще одним важным шагом, приближающим Yadro к стратегической цели – абсолютному лидерству в своем сегменте на российском рынке» – сказал управляющий директор компании Yadro Алексей Шелобков.