Schneider Electric инвестирует в производство в России

Schneider Electric объявила об открытии новой производственной линии на собственном предприятии в Ленинградской области, заводе «Шнейдер Электрик Завод Электромоноблок» (ШЭЗЭМ). Об этом событии лидеры компании Schneider Electric объявили сегодня на торжественном открытии четырехдневного Innovation Summit Moscow в ЦBК «Экспоцентр».

Schneider Electric стал первым западным поставщиком силового низковольтного оборудования, запустившим локальное производство такого широкого перечня выключателей низкого напряжения. Теперь ШЭЗЭМ будет выпускать все наиболее востребованные на российском рынке линейки автоматических выключателей: Compact NSX, Compact NSb, Masterpact NT/NW EasyPact CVS/MVS и передовой аппарат нового поколения, Masterpact MTZ.

Технические и эксплуатационные характеристики локализованного оборудования полностью соответствуют всем строгим стандартам качества Schneider Electric. Все гарантийные и сервисные обязательства, равно как и коммерческие условия приобретения изделий остались неизменными при значительном сокращении времени поставки.

«Россия является стратегически важным рынком для Schneider Electric, что подтверждают наши инвестиции в дальнейшее расширение производства. Это дает нам возможность быть ближе к заказчику. Все производства Schneider Electric в мире придерживаются строгих стандартов качества. Уверены, что это сделает применение наших технологий еще более эффективным для наших партнеров и заказчиков», - отметил Йохан Вандерплаетсе, президент компании Schneider Electric в России и СНГ.

Помимо расширения производства, компания Schneider Electric ввела процедуру входного контроля комплектующих. Дополнительно были получены отраслевые сертификаты СДС Интергазсерт для автоматических выключателей Compact NSX, Compact NSb, Masterpact NT/NW/MTZ производства ШЭЗЭМ, что дает возможность использования решений в нефтегазовом секторе.

Завод «ШЭЗЭМ» («Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок») является ведущим предприятием г. Коммунар (Ленинградская область). Завод был построен в 2009 году с соблюдением всех требований к современному производству Schneider Electric. В данный момент помимо автоматических выключателей серий Masterpact, Compact и Easypact, на заводе выпускаются контроллеры Modicon, комплектные распределительные устройства RM6 и устройства релейной защиты SEPAM.