Microsoft анонсировала решения в сфере ИИ и интернета вещей, разработанные совместно с партнерами

Microsoft представила ряд решений, созданных в партнерстве с другими организациями, а также несколько анонсов в области интернета вещей и искусственного интеллекта для сферы промышленности.

Разработанная совместно с BMW платформа Open Manufacturing Platform (ОМР) призвана ускорить внедрение инноваций и стать эталонной архитектурой в промышленности. Она позволит сократить период разработки и вывода решений на рынок, оптимизировать производство, а также решить проблемы, с которыми сталкиваются участники отрасли. OMP создана на базе платформы промышленного интернета вещей в облаке Microsoft Azure и использует компоненты с открытым кодом, основанные на открытых стандартах отрасли и открытой модели данных. К концу 2019 г. Microsoft и BMW намерены привлечь к инициативе до шести партнеров и иметь 15 кейсов использования платформы участниками сообщества.

Один из крупнейших в мире поставщиков решений для обработки пищевых продуктов Bühler сможет использовать блокчейн-технологии от Microsoft, чтобы совершенствовать мировые стандарты безопасности и снижать уровень зараженности продуктов. Новые решения Laatu и Tubex Pro интегрированы с платформой интернета вещей Bühler Insights, размещенной в облаке Microsoft Azure.

Electrolux представила очиститель воздуха Pure A9, который соединен с облаком Microsoft Azure с помощью интернета вещей. Он способен захватывать даже ультратонкие частицы пыли, примесей, бактерий, аллергенов, а также неприятные запахи. Благодаря подключению к облаку Pure A9 сможет, в частности, запомнить время и отключаться, когда все члены семьи отсутствуют, чтобы не расходовать фильтр впустую, но успевать очистить воздух ко времени их возвращения, а также стать частью системы «умного» дома.

Цифровая система Hermes упрощает и автоматизирует процесс проверки и технического обслуживания лопастей ветрогенераторов. Раньше проводить проверки приходилось вручную, и для этого требовалось останавливать движение лопастей. Система Hermes, запущенная полтора года назад, значительно ускорила и упростила эту процедуру за счет того, что фотографии лопастей начали делать с помощью дронов. В систему внедрен искусственный интеллект в облаке Microsoft Azure, который анализируют и классифицируют все изображения.

Решения Microsoft в области интернета вещей и ИИ: повышенная безопасность интернета вещей: Azure Security Center for IoT теперь может использоваться для внедрения лучших практик безопасности и уменьшения последствий угроз на всех уровнях IoT-архитектуры; Azure Sentinel, первое облачное решение по управлению информацией и событиями в системе безопасности (SIEM), теперь может защитить от угроз все элементы инфраструктуры, включая устройства интернета вещей; Azure IoT Hub (Центр Интернета вещей Azure) теперь интегрируется с Azure Security Center for IoT, чтобы предоставлять информацию по безопасности Интернета вещей непосредственно на портале центра; расширение программы защиты от патентных исков Azure IP Advantage. Программа по защите интеллектуальной собственности теперь включает возможности по защите от патентных исков для стартапов и разработчиков интернета вещей. Предоставив доступ к 10 тыс. патентов, Microsoft поможет разработчикам решений интернета вещей (пользователям Azure Sphere и Windows IoT) защититься от исков компаний, чей бизнес строится на скупке патентов и получении лицензионных отчислений. Помимо этого, Microsoft пожертвует 500 патентов альянсу LOT Network. Вступив в LOT Network, квалифицированные стартапы, использующие Microsoft Azure, получат доступ к патентам в таких сферах как, в частности, искусственный интеллект, мультимедиа и безопасность; книга The Future Computed: AI and Manufacturing. В новой книге из серии Future Computed освещено то, как компании в сфере промышленности во всем мире используют искусственный интеллект. Издание содержит комментарии клиентов Microsoft, касающиеся важности создания правильной корпоративной культуры и кадровых резервов для реализации потенциала ИИ, а также раскрывается роль этичного использования технологии. Книга выходит в мае 2019 г.