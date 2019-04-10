Исследование ДИТ Москвы: тарифы на умный дом в Москве одни из самых доступных в мире

Аналитики Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы исследовали существующие устройства и тарифы на умный дом, которые операторы связи предлагают потребителям в Москве и других городах мира. Рассматривались более 30 компаний из девяти стран мира. Среди всех рассмотренных операторов, треть уже предлагает специализированные тарифные планы умного дома.

Согласно результатам исследования, тарифы на умный дом в Москве сегодня одни из самых доступных в мире: средняя стоимость базового набора услуг составляет 553 руб. в месяц. Для сравнения, в Берлине – 576 руб./мес., в Париже – 910, Сиднее – 1,313 тыс., Лондоне – 1,424 тыс., Торонто – 1,493 тыс., Дубае – 1,590 тыс.

Цифровые технологии продолжают активно проникать во все сферы жизни человека. Уже никого не удивишь тем, что использование умных устройств в собственных квартирах и домах позволяет жителям следить за своим здоровьем, экономить на коммунальных платежах, следить за безопасностью и в целом делают жизнь комфортнее.

В тоже время, еще пять лет назад построить свой собственный умный дом могли только люди, обладающие специализированными знаниями в области ИТ. Устройства и датчики можно было купить преимущественно за рубежом, а готовых и простых решений для обычных жителей практически не существовало. Ситуация стала кардинально изменяться в последние годы. Сегодня крупные телеком-операторы Москвы выделяют умный дом в отдельную услугу, а москвичам доступны отдельные тарифные планы-конструкторы, позволяющие онлайн выбрать и купить необходимый набор датчиков и устройств.

По прогнозам аналитиков, мировой рынок устройств для умного дома будет расти со среднегодовыми темпами роста более 20% и в 2022 г. составит 1,3 млрд устройств.

«Развитая инфраструктура связи в столице, вместе с активным развитием цифровых технологий способствуют росту числа пользователей устройств для умного дома в Москве. По нашим оценкам, сегодня уже в каждой двадцатой семье есть и используются подобные устройства. И их количество продолжит увеличиваться, особенно с учетом доступности решений умного дома в столице», – отметил Эдуард Лысенко, руководитель ДИТ Москвы.

При этом по полноте представленного ассортимента устройств московские операторы пока немного уступают лидерам за рубежом. Например, не представлена полностью категория устройств «Умная техника» и почти нет устройств в категории «Экология».