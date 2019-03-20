Концерн «Автоматика» представил комплексные решения для МВД
Концерн «Автоматика» представил перспективные образцы программно-аппаратных средств и технических решений по созданию сетей специальной связи для МВД России.
Новая продуктовая линейка концерна содержит полный комплекс решений для удовлетворения нужд заказчика: оборудование для хранения, безопасного сбора, передачи и обмена данными, защищенную видеоконференцсвязь, абонентскую радиостанцию, комплексы контроля состояния технических средств и объектов связи, коммутирующее и маршрутизирующее оборудование, отечественное программное обеспечение, защищенные телефоны, серию вычислительных комплексов «Эльбрус», системы хранения данных для резервного копирования, защищенные отечественные компьютеры и планшеты.
Среди решений концерна по созданию средств защищенной связи представлена линейка коммутирующего и маршрутизирующего оборудования, в частности, представлены новинки предприятия «Булат» – маршрутизирующие 10/40G коммутаторы BS7500, маршрутизаторы операторского класса BR100 и маршрутизаторы для удаленных офисов vCPE BM10, BM100 и BM1000 обеспечивающие решение «под ключ» для организации сети на удаленных объектах через проводные или беспроводные каналы связи, а также VPN. Оборудование позволит объединить все информационные ресурсы заказчика МВД в единую сеть.
«Решения, представленные концерном "Автоматика" для МВД России, являются отечественными продуктами и могут быть востребованы органами государственной власти, силовыми структурами, государственными корпорациями, операторами связи и другими заказчиками, для которых актуальна максимальная защита коммуникаций. Продукты имеют полный комплект сертификатов, во многом превосходят зарубежные и отечественные аналоги за счет высокой степени защищенности информации и являются оптимальными решениями на рынке в отношении цены и качества. Концерн очень дорожит долгосрочным сотрудничеством с Министерством внутренних дел и готов создавать новые высокотехнологичные решения для максимального удовлетворения потребностей заказчика», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.