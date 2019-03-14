Avaya представит новые решения для контакт-центров

Avaya примет участие в XVIII Международном Call Center World Forum, который состоится 19-20 марта в деловом центре гостиницы Radisson Slavyanskaya. На стенде Avaya будут представлены новинки компании в области решений для контакт-центров.

Цифровая трансформация все в большей степени влияет на процесс взаимодействия клиента с компанией. Это предполагает интеграцию новейших решений в процесс коммуникации, что существенно расширяет возможности компании при предоставлении услуг клиенту. Инновационные решения Avaya предоставляют бизнесу не только мощные инструменты в управлении клиентским обслуживанием, но и дополнительные ресурсы, генерирующие существенный объем прибыли компаний.

Помимо демонстрации новинок в сфере решений для контакт-центров, представители компании Avaya сообщат о планах развития уже существующих продуктов.

Avaya Oceana позволяет управлять работой с клиентами по всем доступным каналам, а также предоставляет компаниям свободу и гибкость для создания, изменения и оптимизации процесса взаимодействия с клиентами. Avaya Oceana дает возможность осуществлять всесторонний обзор среды обслуживания в релевантном контексте, а также упрощает обслуживание клиентов благодаря автоматическому сбору данных из ключевых точек взаимодействия с ними.

Новые телефоны Avaya J-серии (J169, J179), получившие обновленный модуль расширения Avaya Essential Experience J100 с цветным экраном высокого разрешения, что позволяет осуществлять полноценный контроль за активными линиями контакт-центра. Кроме того, модуль поддерживает архитектуры Avaya SIP, H.323 и Open SIP.

Современные профессиональные гарнитуры Avaya класса L100. В гарнитурах класса L100 используется уникальная технология AcousticEdge, которая обеспечивает наилучшее качество звукопередачи. Устройства созданы для операторов контакт-центров; они оснащены инновационной функцией быстрого отключения, а также предусматривают возможность включения супервизора.

Avaya Vantage — мультимедийный IP-телефон с расширенными функциями для всех видов коммуникаций на базе Android, обладающий широкими возможностями для кастомизации. Это инновационное настольное коммуникационное устройство, созданное для простого, мгновенного, естественного взаимодействия. Оно объединяет голосовые звонки, чат и приложения для совместной работы в одном устройстве современного дизайна.

Новые решения Avaya будут продемонстрированы на стенде C110.

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