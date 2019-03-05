Стартап «Лаборатории Касперского» Verisium помог бренду Outlaw создать «умную» одежду

Проект Verisium, развивающийся в составе бизнес-инкубатора «Лаборатории Касперского», помогает российскому бренду уличной одежды Outlaw запустить новый формат взаимодействия с аудиторией с помощью облачного сервиса на базе блокчейн-технологий и NFC-меток. Об этом CNews рассказали в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

В начале марта 2019 г. вышла капсульная коллекция студии Outlaw Creative. В каждое изделие коллекции встроен защищенный NFC-чип с информацией о продукте – цене, материалах изготовления, истории создания коллекции и т.д. Чтобы получить к ней доступ, клиенту достаточно просканировать чип своим мобильным телефоном. Технически новый канал коммуникации реализован с помощью инструментов Verisium, созданных на базе технологии блокчейн в облаке Microsoft Azure, – веб-портала для бренда и мобильного приложения в App Store или Google Play для покупателей.

Облачное решение Verisium дает возможность бренду рассказывать историю продуктов и делать уникальные предложения, доступ к которым клиент получит после сканирования NFC-чипа, а также следить за жизненным циклом товара.

Verisium позволяет определить аутентичность одежды – верификация происходит при сканировании чипа мобильным приложением. Таким образом покупатель «умной» одежды может убедиться, что он приобретает вещь именно этого бренда.

«До появления нашего решения прямая коммуникация бренда с клиентами на глобальном рынке без посредников была практически невозможна. Теперь это становится реальностью. Наша идея уже интересна. Так, в декабре 2018 г. был запущен совместный проект с российским techwear-брендом одежды Cloudburst. Мы рады, что теперь еще один крутой российский бренд использует преимущества высоких технологий, чтобы стать ближе к покупателям», – сказал Эльдар Хайретдинов, сооснователь проекта Verisium.

«Verisium – это один из самых необычных проектов бизнес-инкубатора "Лаборатории Касперского". Его создатели выбрали в качестве своей аудитории модную индустрию и предложили платформу, значительно повышающую прозрачность канала продаж. Судя по тому, как быстро у проекта появились клиенты и как стремительно растет интерес к Verisium со стороны инвестиционных фирм, мы действительно угадали, что нужно рынку», – отметил Вартан Минасян, руководитель бизнес-инкубатора «Лаборатории Касперского».

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