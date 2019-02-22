Нейросеть «Яндекса» стала соавтором пьесы для альта с оркестром

«Яндекс» сообщил, что на закрытии Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи прозвучит музыкальное произведение, написанное композитором Кузьмой Бодровым и нейросетью «Яндекса». Его сыграет государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, который исполнит партию солирующего альта.

В основе 8-минутного произведения лежат мелодические линии для фортепиано, сгенерированные нейросетью «Яндекса». Она обучена на большом массиве классический музыки — от Баха до Шнитке. Впрочем, сочинение искусственного интеллекта по звучанию совсем не похоже ни на одного из классиков и скорее напоминает американских минималистов — Стива Райха, Терри Райли и Филипа Гласса.

Сама нейросеть построена на популярной среди специалистов по машинному обучению архитектуре encoder-decoder: алгоритм сначала сжимает поступившие на вход данные, а затем пытается воспроизвести их максимально достоверно.

В отличие от произведений, написанных человеком, у искусственного интеллекта мелодические линии развиваются хаотично — такая музыка совсем не подходит для исполнения большим симфоническим оркестром. Чтобы она соответствовала академическому стандарту, композитор Кузьма Бодров развил наиболее удачные темы, выстроил музыкальную форму и сделал полноценную оркестровку.

«Нейросеть Яндекса вполне может помогать композиторам в творчестве. Обычно, когда берёшься за сочинение, начинается мучительный поиск — с чего начать, за что зацепиться. Мы ищем аккорд, интонацию, какой-нибудь кусочек мелодии — ниточку, потянув за которую, можно распутать клубок. Эти начальные интонации способна предложить нейронная сеть», — отметил Кузьма Бодров.

«Яндекс» участвует в проектах на стыке искусства и технологий. Так, в 2017 году голосовой помощник Алиса выпустила рэп-альбом со стихами из поисковых запросов, а в прошлом декабре вышла специальная серия «Яндекс.Станций», расписанных по эскизам художника Покраса Лампаса.