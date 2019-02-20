«Корус Консалтинг» создал корпоративный портал для СТД «Петрович»

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по созданию единого информационного пространства для сотрудников СТД «Петрович». Новое решение создано на «1С-Битрикс24».

Строительный торговый дом «Петрович» — крупнейший отечественный DIY-ритейлер, специализирующийся на торговле материалами для строительства и ремонта. На данный момент компания обладает сетью из 19 торговых центров в России и собствыенным производством. Ассортимент товаров насчитывает более 22 наименований.

Ритейлер настолько быстро растет, что существовавший в компании корпоративный портал не решал актуальные проблемы компании в повышении скорости коммуникации между сотрудниками, не позволял поддерживать необходимый объем информации, не мог оперативно реагировать на запросы сотрудников и не поддерживал интерактивные сервисы.

Именно поэтому руководство СТД «Петрович» приняло решение выбрать новую современную технологическую платформу, которая могла бы не только предоставлять всем сотрудниками нужную информацию в удобном виде, но и служить своего рода внутренней социальной сетью и иметь встроенные инструменты для совместной работы. Таким образом, интранет-портал должен был стать основной точкой притяжения сотрудников в онлайн-пространстве, транслировать им миссию и ценности компании. Заявленным требованиям наиболее точно отвечало решение на платформе «1С-Битрикс24», которое обладает большим набором модулей и необходимой производительностью.

Для реализации проекта была приглашена компания «Корус Консалтинг» с многолетней экспертизой создания комплексной среды для коммуникации и работы сотрудников на базе различных платформ. Кроме того, команда интегратора успешно зарекомендовала себя в качестве надёжного партнёра СТД «Петрович» в проектах по автоматизации логистических процессов сети на платформе Manhattan SCALE и оптимизации оптовых продаж на базе Microsoft Dynamics 365.

В рамках проекта командой «Корус Консалтинг» был тщательно проработан блок функциональных возможностей, касающихся коллективной работы и коммуникации сотрудников. Так, настроена система обмена мгновенными сообщениями через корпоративный портал, обеспечивающая личное общение с коллегами и обсуждения в сообществах по интересам. Новостной модуль портала помогает не только отображать информацию в привычном для многих формате соцсетей, но и предоставляет дополнительные каналы общения: комментарии, лайки и оповещения о важных событиях.

Новый корпоративный портал позволяет руководителям ставить задачи и контролировать их выполнение, организовывать совещания, инициировать обсуждения и подводить итоги проектов.

Специалистами «Корус Консалтинг» была выполнена интеграция интранет-портала с системой 1С:ЗУП и хранилищем Active Directory, что позволило синхронизировать список пользователей и структуру компании. Кроме того, были проведены доработки по брендированию, а экранные формы портала приведены в соответствии с корпоративным стилем компании.

«Данный проект является успешным продолжением нашей совместной работы с командой “Корус Консалтинг”, которая помогла нам в создании важного инструмента оптимизации внутренних бизнес-процессов и повышения качества коммуникаций. Благодаря корпоративному порталу нам удалось оптимизировать процессы постановки и контроля задач, обеспечить сотрудников каналом коммуникации для выполнения совместных задач и повысить качество коммуникации. Мы планируем и в дальнейшем развивать данную площадку, дополняя ее новыми сервисами в части управления проектами и годового планирования», – отметила Ольга Левченко, руководитель проектного офиса СТД «Петрович».

«Решение “1С-Битрикс24” ориентировано на компании, которые занимаются непрерывным повышением квалификации своих специалистов и упрощением корпоративного взаимодействия. Мы уверены, что новый интранет-портал позволит бизнесу повысить прозрачность любой совместной деятельности по всей сети и максимально гибко организовать рабочие процессы», – сказал Антон Бобров, руководитель направления «1С-Битрикс» департамента портальных решений ГК «Корус Консалтинг».