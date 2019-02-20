 

«Корус Консалтинг» создал корпоративный портал для СТД «Петрович»

Интеграция Внедрения
мобильная версия

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по созданию единого информационного пространства для сотрудников СТД «Петрович». Новое решение создано на «1С-Битрикс24».

Строительный торговый дом «Петрович» — крупнейший отечественный DIY-ритейлер, специализирующийся на торговле материалами для строительства и ремонта. На данный момент компания обладает сетью из 19 торговых центров в России и собствыенным производством. Ассортимент товаров насчитывает более 22 наименований.

Ритейлер настолько быстро растет, что существовавший в компании корпоративный портал не решал актуальные проблемы компании в повышении скорости коммуникации между сотрудниками, не позволял поддерживать необходимый объем информации, не мог оперативно реагировать на запросы сотрудников и не поддерживал интерактивные сервисы.

Именно поэтому руководство СТД «Петрович» приняло решение выбрать новую современную технологическую платформу, которая могла бы не только предоставлять всем сотрудниками нужную информацию в удобном виде, но и служить своего рода внутренней социальной сетью и иметь встроенные инструменты для совместной работы. Таким образом, интранет-портал должен был стать основной точкой притяжения сотрудников в онлайн-пространстве, транслировать им миссию и ценности компании. Заявленным требованиям наиболее точно отвечало решение на платформе «1С-Битрикс24», которое обладает большим набором модулей и необходимой производительностью.

Для реализации проекта была приглашена компания «Корус Консалтинг» с многолетней экспертизой создания комплексной среды для коммуникации и работы сотрудников на базе различных платформ. Кроме того, команда интегратора успешно зарекомендовала себя в качестве надёжного партнёра СТД «Петрович» в проектах по автоматизации логистических процессов сети на платформе Manhattan SCALE и оптимизации оптовых продаж на базе Microsoft Dynamics 365.

В рамках проекта командой «Корус Консалтинг» был тщательно проработан блок функциональных возможностей, касающихся коллективной работы и коммуникации сотрудников. Так, настроена система обмена мгновенными сообщениями через корпоративный портал, обеспечивающая личное общение с коллегами и обсуждения в сообществах по интересам. Новостной модуль портала помогает не только отображать информацию в привычном для многих формате соцсетей, но и предоставляет дополнительные каналы общения: комментарии, лайки и оповещения о важных событиях.

Новый корпоративный портал позволяет руководителям ставить задачи и контролировать их выполнение, организовывать совещания, инициировать обсуждения и подводить итоги проектов.

Специалистами «Корус Консалтинг» была выполнена интеграция интранет-портала с системой 1С:ЗУП и хранилищем Active Directory, что позволило синхронизировать список пользователей и структуру компании. Кроме того, были проведены доработки по брендированию, а экранные формы портала приведены в соответствии с корпоративным стилем компании.

«Данный проект является успешным продолжением нашей совместной работы с командой “Корус Консалтинг”, которая помогла нам в создании важного инструмента оптимизации внутренних бизнес-процессов и повышения качества коммуникаций. Благодаря корпоративному порталу нам удалось оптимизировать процессы постановки и контроля задач, обеспечить сотрудников каналом коммуникации для выполнения совместных задач и повысить качество коммуникации. Мы планируем и в дальнейшем развивать данную площадку, дополняя ее новыми сервисами в части управления проектами и годового планирования», – отметила Ольга Левченко, руководитель проектного офиса СТД «Петрович».

«Решение “1С-Битрикс24” ориентировано на компании, которые занимаются непрерывным повышением квалификации своих специалистов и упрощением корпоративного взаимодействия. Мы уверены, что новый интранет-портал позволит бизнесу повысить прозрачность любой совместной деятельности по всей сети и максимально гибко организовать рабочие процессы», – сказал Антон Бобров, руководитель направления «1С-Битрикс» департамента портальных решений ГК «Корус Консалтинг».

Epam Systems: В будущем большинство приложений будут собраны, а не куплены Как обосновать расходы на унифицированные коммуникации Как решить вопрос хранения раз и навсегда