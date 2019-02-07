«Автоматика» создала систему бесконтактной идентификации для доступа в школы

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» разработал систему бесконтактного контроля доступа в образовательные учреждения. Она основана на методике распознавания лиц.

Система состоит из металлоискателя, оснащенного видеокамерой, которая подключена к системе распознавания лиц. При использовании разработки «Ростеха» учителям и школьникам не требуется носить с собой пропуск: система идентифицирует личность автоматически.

Если камера фиксирует неавторизованного посетителя или металлодетектор обнаруживает запрещенные предметы, сигнал немедленно отправляется на пост охраны. Если в течение заданного времени охранник не отключил тревогу, то сообщение о нарушении передается в систему «112». Алгоритм системы позволяет за доли секунды сравнивать полученные с камер изображения с тысячами записей в базах данных и опознавать человека, за счет чего удастся избежать «пробок» на входе в школу.

Также концерн «Автоматика» представил систему распознавания радужной оболочки глаза, которая также может быть использована в российских школах. Такое решение может найти более широкое применение и использоваться не только для контроля на входе в школу, но и для доступа в закрытые помещения, в качестве идентификатора при оплате обедов в столовой учебного заведения, перед входом в аудиторию для сдачи экзамена или зачета.