SK Operations перенесла бизнес-данные по своим операциям в России в облако «Крок»

SK Operations, поставщик услуг в области логистики и управления цепочками поставок, входящий в состав транснациональной инвестиционной компании SK Group, перенес бизнес-данные по своим операциям в России в облако «Крок» для консолидации и соблюдения требований законодательства.

Осуществлена миграция нескольких критичных информационных систем, в том числе базы данных для системы управления складом (WMS), системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и сервиса электронного обмена данными (EDI). Эти системы SK Operations использует круглосуточно 365 дней в году для обслуживания 16 российских и международных компаний.

В результате слияний и поглощений, произошедших в течение 2017 и 2018 гг., бизнес SK Operations сильно вырос. В наследство компания получила сервисы и системы, размещенные как на местных, так и на международных хостинг-площадках. Чтобы обеспечить непрерывность деятельности, соблюсти единые стандарты в области ИТ и обезопасить себя от претензий со стороны регуляторов, руководство SK Operations решило консолидировать данные и сервисы в рамках единой облачной платформы, размещенной на российских серверах.

«Работая в сфере услуг, мы очень щепетильно относимся к надежности сервиса и сохранности данных, равно как и к соблюдению локальных законов, и поэтому всегда стараемся выполнять требования местных регуляторов. При выборе провайдера ориентировались на уровень его экспертизы, надежность облачной платформы, сертификацию по требованиям всемирно известных организаций, таких как Uptime Institute и Совет по стандартам безопасности платежных карт», — сказал Эндрю Тейлор, вице-президент по операциям SK Operations.

Миграция проведена за один месяц. Ей предшествовал аудит инфраструктуры заказчика с выдачей рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов для оптимальной работы в облаке. Данные перемещены фактически без приостановки бизнес-процессов. Этого удалось добиться благодаря созданию копий баз данных, приложений, офисного клиентского ПО в облаке «Крок» с постепенным переносом всей информации.

Результатами проекта стали надежная работа бизнес-приложений SK Operations в облаке «Крок» и соответствие требованиям законодательства в части хранения данных, а также существенный прирост мощности для оптимального обслуживания российского рынка.

«Безусловно, успех проекта, выполненного в сжатые сроки и при ограниченном бюджете, обусловлен качеством коммуникации. Мы ежедневно получали письменные отчеты о статусе работ и регулярно встречались с представителями компании лично, чтобы обсудить детали. Это позволило решать проблемы по мере их появления. Подобная схема работы — лицом к лицу — теперь используется облачным провайдером и на этапе технической поддержки уже размещенных в облаке систем», — отметил Эндрю Тейлор.

«Проекты с такими компаниями, как SK Group обогащают наш опыт. Благодаря им, в результате тесной коммуникации, мы глубже изучаем особенности работы иностранных компаний в России и лучшие мировые практики. Вместе с тем нам приятно получать высокие оценки нашей работы и профессионализма команды», — сообщил Максим Березин, директор по развитию бизнеса «Крок» Облачные сервисы.