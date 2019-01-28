 

Дата-центр Xelent удержал самый высокий уровень энергоэффективности в России

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Согласно данным Xelent по итогам 2018 года, среднегодовой показатель энергоэффективности ЦОД (PUE) составил 1,3. Это на одну сотую выше предыдущего года, однако, согласно публичным данным по состоянию на 1 января 2019 года, такой результат является лучшим в России и существенно ниже среднего значения по мировому рынку ЦОДов. Причина роста показателя на 0,01 — аномально жаркое лето на европейской территории России, одно из самых теплых за всю историю наблюдений, что стало испытанием для систем охлаждения всех дата-центров.

На протяжении трех лет дата-центру Xelent удавалось повышать уровень энергоэффективности: среднегодовой показатель PUE в период с 2015 по 2017 год включительно уменьшился с 1,45 до 1,29. Лучшие значения PUE за 2018 год удалось получить в январе, феврале, ноябре и декабре: показатель составил 1,24, что в среднем на две сотых лучше, чем годом ранее. Сложнее всего было обеспечить высокий уровень энергоэффективности в аномально жаркий для петербургского климата период с мая по сентябрь, когда среднемесячные температуры, по данным системы мониторинга погодных показателей Xelent, были на 2 — 4 °С выше, чем в 2017 году.

PUE – показатель оценки эффективности работы систем электропитания и охлаждения ЦОДа, который рассчитывается как соотношение общего объема электроэнергии, потребляемого дата-центром, к объему электроэнергии, потребляемому установленным в нем вычислительным оборудованием. Чем ближе показатель к 1, тем более технически совершенным является ЦОД.

«В 2018 году мы планировали сократить среднегодовой PUE еще на 0,01 — 0,02 за счет оптимизации распределения воздушных потоков и улучшения качества изоляции холодных и горячих коридоров. Но аномально жаркое лето – серьезный вызов для системы охлаждения. В таких условиях PUE 1,3 – это хороший показатель, — отметил директор по эксплуатации дата-центра Xelent Евгений Родин, — Благодаря нашей системе охлаждения Киото-кулинг дата-центр не только экономит электроэнергию, но и обеспечивает высокий уровень надежности всех систем».

Для сравнения, по данным исследований Uptime Institute, в 2007 году средний общемировой PUE составлял 2,5. В 2011 году — 1,98, в 2013 — 1,65, а по результатам 2018 года средний общемировой PUE составил 1,58.

«Среднегодовые PUE Xelent подтверждают правильность выбора региона для размещения дата-центра, — отметил Евгений Родин, — Северо-Запад России оптимален как с точки зрения большого количества квалифицированных кадров, обеспечения хорошей связности, так и с точки зрения климатических условий и энергоэффективности».

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