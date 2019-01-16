Orange Business Services поможет реализовать крупный проект по подключению умных счетчиков воды к сети LoRa во Франции

Nova Veolia, разработчик цифровых сервисов, и его дочерняя компания Birdz, пионер в области дистанционного учета энергопотребления для умных городов, выбрали Orange Business Services для цифровизации услуг Veolia, связанных с водоснабжением во Франции. Цель проекта: к 2027 г. удаленно считывать показатели более 70% счетчиков.

Birdz, специализирующаяся на решениях интернета вещей, ежедневно собирает миллионы единиц информации с помощью собственных «умных» счетчиков для того, чтобы помочь местным сообществам, производителям, организациям и розничным потребителям снизить расходы на электроэнергию и улучшить качество услуг. Решения Birdz обеспечивают визуализацию, а также позволяют прогнозировать объемы потребления и выявлять отклонения от нормы (например, утечки воды) и факты мошенничества.

По результатам 12-месячного тестирования, проведенного в Тулузе, для подключения более 3 млн умных счетчиков воды в течение следующих 10 лет была выбрана сеть Orange LoRa. Использование сети Orange LoRa позволит компании Birdz сосредоточиться на своей основной деятельности и разработке новых сервисов.

Сеть Orange LoRa охватывает более 30 тыс. муниципалитетов и 95% населения европейской части Франции. Эта низкочастотная радиосеть для подключенных устройств характеризуется особо низким потреблением электроэнергии и умеренной стоимостью использования. Технология легко развертывается и подходит для подключения «умных» счетчиков, расположенных в труднодоступных местах, таких как подвалы зданий или эксплуатационные люки.

Помимо сети Orange LoRa, компания Birdz будет использовать разработанную Orange Business Services платформу по управлению объектами и данными Live Objects для сбора больших объемов данных от устройств.

«Совместный проект с Orange Business Services демонстрирует стремление Veolia перевести свой бизнес и сервисы на цифровые технологии, что позволит оптимизировать методы и повысить качество работы, а также предложить клиентам новые сервисы, соответствующие их ожиданиям в части эффективности, функциональной совместимости и прозрачности», – отметил Фредерик Ван Хеемс (Frédéric Van Heems), генеральный директор Veolia Water France.

«Компания Birdz выбрала Orange Business Services, чтобы совершить стратегический переход от технологии, требующей развертывания инфраструктуры радиосети, к открытому функционально совместимому двустороннему решению, отвечающему потребностям наших клиентов», – сказал Ксавье Матье (Xavier Mathieu), генеральный директор компании Birdz.

Штат Orange Business Services во Франции насчитывает свыше 2 тыс. экспертов в области интернета вещей и данных, а также 1,3 тыс. экспертов в сфере кибербезопасности. Сервис-провайдер тесно сотрудничает с местными сообществами и хорошо осведомлен о необходимых и потребляемых объемах электроэнергии, а также о существующих проблемах. Именно по этой причине Orange Business Services стала первым доверенным партнером компаний Veolia и Birdz в данной отрасли.