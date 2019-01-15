«Почта России» и «ВТБ регистратор» заключили договор на рассылку юридически значимой корреспонденции в электронном виде

«Почта России» заключила договор на отправку писем в цифровом формате с «ВТБ регистратором». Пилотная рассылка юридически значимой корреспонденции в электронном виде была реализована компаниями в декабре 2018 г.

Договор между компаниями рассчитан на три года с возможностью дальнейшей пролонгации. «ВТБ регистратор» планирует в течение 2019 г. перевести большую часть своих клиентов, которыми являются крупнейшие российские компании из различных секторов экономики и их акционеры, в том числе миноритарные, на электронную рассылку писем, которую будет осуществлять «Почта России».

Ежегодно «ВТБ регистратор» отправляет более 1 млн юридически значимых писем. Переход на электронный вид позволит компании значительно сэкономить на рассылке бумажной корреспонденции.

«Перевод корпоративных рассылок в цифровой формат постепенно набирает обороты и становится все более востребованным. Сегодня в системе получения электронных заказных писем зарегистрировано порядка 1,8 млн пользователей, давших согласие на получение юридически значимой корреспонденции в электронном виде. Мы ожидаем, что в течение ближайших лет не только крупнейшие компании, но и органы власти перейдут от рассылки бумажных писем к электронным», – отметила заместитель генерального директора «Почты России» по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Электронные заказные письма – это сервис, который позволяет любому желающему отказаться от получения бумажных уведомлений и писем от госорганов или коммерческих организаций и начать получать их в электронном виде. К его преимуществам относится упрощение процесса отправки писем и их гарантированная доставка, в том числе в случае смены получателем места работы или жительства, а также расширение каналов юридически значимого взаимодействия с получателем.

«"ВТБ регистратор" использует инновационные методы информирования акционеров о корпоративных событиях эмитентов. Это позволяет им максимально оперативно получать важные сообщения. Мы хотим поблагодарить коллег из "Почты России" за успешно реализованный проект. Уверены, что данный сервис будет востребован нашими клиентами», – сказал генеральный директор «ВТБ регистратора» Константин Петров.

Цифровые заказные письма доступны в личном кабинете адресата на сайте «Почты России». Уже сегодня россияне могут получить в цифровом формате судебные извещения, штрафы ГИБДД, уведомления от финансовых и страховых организаций.