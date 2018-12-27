Регистратор «ДРАГА» автоматизировал работу с бюджетом

АО «Специализированный регистратор «ДРАГА» выбрал «Синтегро консалтинг» исполнителем работ по настройке блока бюджетирования и формированию бюджетных форм. Решение было реализовано на базе программы «1С: Управление Холдингом».

Внедрение блока бюджетирования проводилось в сжатые сроки – с 13 августа по 28 сентября 2018 г. Результатом стало автоматическое формирование бюджета доходов и расходов (БДР), где плановые показатели бюджета загружаются из файлов Excel, а фактические расходы – из системы бухучета «Синтегро ОСБУ». Таким образом, был сохранён привычный специалистам регистратора формат плана бюджета и, в тоже время, усовершенствована работа с показателями БДР. Помимо этого, программа позволила проводить план-фактный анализ хозяйственной деятельности организации за любые периоды 2018 г. На заключительном этапе было проведено обучение персонала работе с новым блоком.

Регистратор «ДРАГА» стал одним из первых клиентов «Синтегро консалтинг» по внедрению блока бюджетирования на основе программы «1С: Управление Холдингом». Опыт внедрения ещё раз подтвердил профессионализм команды и показал, что квалификация и практический опыт методологов и разработчиков позволяет реализовывать такие проекты на высоком уровне.

В 2017 г. специалисты «Синтегро консалтинг» реализовывали для регистратора систему ведения бухгалтерского учёта «Синтегро ОСБУ».