Камчатский край создаст в регионе системы «Безопасный город» и «Умный город» при поддержке Ростеха

Госкорпорация Ростех и правительство Камчатского края намерены развивать сотрудничество, которое будет способствовать цифровой трансформации региона. Соглашение об этом подписали в ходе рабочей встречи губернатор края Владимир Илюхин и индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Сергей Сахненко. Сотрудничество затронет цифровизацию отраслей производства, сферы здравоохранения, образования, туризма, государственного и муниципального управления. Особое внимание будет уделено взаимодействию сторон по развитию в сейсмоопасном регионе систем «Умный город» и «Безопасный город».

Ростех готов разработать системы «Умный город» и «Безопасный город» с учетом природных особенностей Камчатского края. Госкорпорация имеет большой опыт создания и внедрения технологий для комфортной городской среды, интеллектуального мониторинга природных территорий и промышленных объектов, систем централизованной обработки данных и оперативного реагирования при природных катаклизмах и чрезвычайных ситуациях. Решения предприятий радиоэлектронного кластера: компании «Швабе», концерна «Автоматика», Национального центра информатизации (НЦИ), «Росэлектроники» – являются частью «умной» городской инфраструктуры многих регионов, где внедрены интеллектуальные транспортные системы, «умное» энергосберегающее освещение, региональные ситуационные центры и единые информационные платформы с подключенными диспетчерскими службами.

Госкорпорация будет содействовать цифровизации Камчатского края. Среди инициатив – создание в регионе центров компетенций по цифровому развитию экономики, сотрудничество по подготовке высококвалифицированных ИТ-специалистов. Также рассматривается возможность реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов Ростеха в области ИТ и радиоэлектроники на созданных в Камчатском крае территориях опережающего социально-экономического развития.

Для координации сотрудничества и эффективного взаимодействия Камчатского края и Госкорпорации будет создан проектный офис на базе Национального центра информатизации (НЦИ, входит в Ростех).

«Камчатка – территория особая. Уникальная природа диктует свои правила и свои риски и опасности. На территории страны больше нет субъектов, сопоставимых с Камчатским краем по степени угроз в части землетрясений, цунами, извержений вулканов, схода лавин. К этому перечню добавляются и паводки, природные пожары, особая активность диких животных. Чтобы эффективно этими рисками управлять, необходима система своевременного и качественного мониторинга, ведь в конечном счете самая главная наша задача – обеспечение безопасности жителей Камчатки. В этом смысле мы делаем ставку на сотрудничество при создании комплекса «Безопасный город», который, я уверен, при правильном проектировании поможет контролировать существующие в Камчатском крае риски для своевременного принятия решений», – отметил губернатор Камчатского края, председатель правительства Камчатского края Владимир Илюхин.

«Создание интеллектуальной управляемой инфраструктуры для комфортной среды проживания – важный тренд цифровой трансформации общества и экономики. Эта задача становится все более актуальной, однако сегодня она решена еще далеко не во всех регионах России. Учитывая стратегический подход правительства Камчатского края, а также сложные природные и географические особенности, которые необходимо учесть при создании интеллектуальной платформы, Камчатский край может стать одной из наиболее передовых территорий, реализующих проекты «Безопасный город» и «Умный город», – отметил директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.