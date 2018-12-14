«Снежная Королева» ускорила бизнес-процессы с помощью Synerdocs

Компания «Снежная Королева» подключилась к сервису Synerdocs. Сотрудники компании получают, отправляют и подписывают документы от поставщиков, не выходя из ECM-системы DIRECTUM.

«В число поставщиков «Снежной Королевы» входят более 2500 организаций. Всё чаще они отказываются от бумажного документооборота с контрагентами. Желание продолжить сотрудничество с поставщиками – одна из причин, побудивших нас использовать сервис Synerdocs. Вторая — очевидные выгоды электронного документооборота» – отметил, руководитель проекта СЭД DIRECTUM компании «Снежная Королева» Александр Фатеев.

К преимуществам перехода на электронный документооборот компания отнесла в первую очередь сокращение трудозатрат, поскольку создавать, согласовывать и искать электронные документы для поставщиков теперь намного проще и быстрее. Также она отметила ускорение бизнес-процессов – счета-фактуры доставляются контрагенту за считанные минуты, оплата за услуги и товары проводится без задержек.

Сотрудники «Снежной Королевы» обмениваются с поставщиками УПД, счетами-фактурами и актами, используя модуль «Обмен с контрагентами» системы DIRECTUM.

«Благодаря модулю «Обмен с контрагентами» пользователь работает с документами в едином окне. Нет необходимости переходить на другое ПО, можно выполнять все действия в привычном интерфейсе DIRECTUM. При этом документы хранятся в долговременном электронном архиве, и их поиск занимает считанные минуты, а юридическая значимость обеспечивается на протяжении всего срока хранения», – добавил Александр Фатеев.

В ближайшее время «Снежная Королева» планирует перейти на обмен электронными документами с собственными подразделениями, которые находятся в разных городах.