CSI представила кассовый системный блок нового поколения

CSI объявила о разработке нового безвентиляторного кассового системного блока CSI RX1. Оснащенный Wi-Fi-модулем, флагманскими компонентами Intel и Apacer, он максимально ускоряет все кассовые операции. К устройству подключаются любые внешние решения: сенсорные кассы, системы самообслуживания, станции оплаты, информационные киоски, инструменты мобильной торговли.

Системный блок CSI RX1 сконструирован на базе компонентов мировых производителей, в том числе процессора Intel Celeron J1900, которые обеспечивают производительность и надежность. Распаянные порты, минимум проводов и шлейфов внутри корпуса практически исключают сбои и механические повреждения. К CSI RX1 подключается все необходимое оборудование и любая USB/COM-периферия. Внешние устройства питаются через системный блок от одной розетки, позволяя сократить расходы на лишние электрические удлинители, розетки и их монтаж.

Через встроенный в системный блок Wi-Fi-модуль касса подключается к сетевой инфраструктуре без проводов, а при необходимости все оборудование легко перемещается.

CSI RX1 выводит разные изображения на 2 экрана, подключаясь одновременно к аналоговому и цифровому или 2 аналоговым устройствам. Два независимых видеосигнала обеспечивают бесперебойную коммуникацию с покупателем. Покупать цифровое оборудование не нужно — все возможности доступны на аналоговом.

Герметичный корпус без вентилятора охлаждается через алюминиевую крышку и не засоряется пылью. Устройство не требует ухода и помогает экономить электроэнергию, а также время и ресурсы на чистку и ремонт. CSI RX1 — самый компактный среди аналогов, по размеру напоминает книгу. Его можно держать на столе или прикрепить к стене, чтобы освободить место для спонтанных и акционных товаров или необходимого оборудования.

«Создавая новый системный блок, мы объединили 24-летнюю экспертизу CSI, опыт наших клиентов и лучшие технологические разработки, представленные на рынке. CSI RX1 рассчитан на бесперебойную круглосуточную работу в течение 5–7 лет. Мы подтверждаем его качество собственной гарантией 3 года — на устройство и все комплектующие, включая блок питания, накопитель и оперативную память», — отметил технический директор CSI Георгий Смирнов.