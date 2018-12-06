«Ангстрем-Т» отгрузил вторую партию отечественных микросхем в Китай

«Ангстрем-Т», отечественный производитель полупроводниковых изделий, отгрузил в Китай вторую партию пластин. Отгрузка произошла в рамках контракта, подписанного в мае 2018 г.

Партия пластин, отгруженных в Китай, содержит три наименования микросхем. Эти микросхемы должны пройти длительное тестирование в лабораториях заказчика, после чего должно начаться серийное производство продукции.

Отгруженная партия стала уже второй в рамках контракта. Микросхемы из первой партии находятся на завершающем этапе испытаний на работоспособность в течение длительного периода времени.

Подписание трех контрактов между «Ангстрем-Т» и китайской компанией Zhejiang Sirius Semiconductor на поставку полупроводниковых изделий в Китайскую народную республику прошло 24 мая 2018 г. На церемонии подписания присутствовали председатель Российско-Китайского делового совета Геннадий Тимченко и председатель совета директоров «Ангстрем-Т» Леонид Рейман.

Контракт предусматривает поставки полупроводниковой продукции в течение ближайших двух лет с возможностью продления этого сотрудничества. Объем отгрузок должен составить до 10 тыс. пластин в месяц. Кристаллы микросхем, выпускаемые на мощностях «Ангстрем-Т», будут использоваться при производстве смартфонов, планшетов и другой потребительской электроники. Ориентировочная сумма контракта составляет более 2 млрд руб.