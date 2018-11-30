M1Cloud представил прогноз развития облачного ИТ-рынка на 2019 год

Эксперты сервис-провайдера M1Cloud компании Stack Group рассказали о ключевых прогнозах на российском рынке облачных услуг в 2019 г.

Облако уже стало повседневным сервисом для компаний всех размеров и во всех отраслях. Однако компании не всегда полностью меняют физическую инфраструктуру на облачную, в частности если системы оптимально загружены, но не в том случае, когда в сети имеются непрогнозируемые пиковые нагрузки.

«ИТ-емкие компании ищут баланс между использованием облаков и собственной физической инфраструктуры, поэтому зачастую внедряется гибридная модель, которая позволяет совместить масштабируемость вычислительных ресурсов и безопасность критичных бизнес-систем», – отметил Алексей Данильянц, генеральный директор M1Cloud (Stack Group).

«ИТ-емкие компании ищут баланс не только между облаками и физической инфраструктурой, но и между частными и публичными облаками. Все больше компаний применяют подход мультиоблачности, используя преимущества предложений разных провайдеров, в том числе подбирая наиболее выгодные предложения на определенный сервис, повышая отказоустойчивость – помимо географического распределения ИТ-инфраструктуры, для отдельных функциональных элементов подбирается лучшее архитектурное решение, при этом каждый критичный элемент резервируется у разных провайдеров», – сказал Евгений Горохов, исполнительный директор M1Cloud (Stack Group). Следующим этапом развития мультиоблачности станет качественное усовершенствование решений по автоматизации и управлению различных облачных платформ разных провайдеров в одном интерфейсе.

Компании все больше ориентированы на обеспечение защиты информационных систем. Сегодня профессиональный сервис-провайдер, помимо физической безопасности, обеспечивает защиту сетевого периметра, используя средства межсетевого экранирования, защиту среды виртуализации, разделение доступа на уровне операционных систем, антивирусную защиту, защиту с помощью специализированных алгоритмов от вторжений и атак через сеть, защиту от DDoS-атак и другие.

Как в текущем, так и в следующем году основной объем запросов на ИТ-инфраструктуру в России будет связан с безопасностью персональных данных. Крупный и средний бизнес все чаще перекладывает функцию защиты персональных данных на аутсорсинг в соответствии с пунктом 3 статьи 6 «Условия обработки персональных данных» закона 152-ФЗ.

«Конечно, сервис-провайдер, оказывающий услуги безопасности информационных систем персональных данных в корпоративном облаке, предоставляющий такие сервисы широкому спектру коммерческих и государственных заказчиков, должен иметь физическую и виртуальную ИТ-инфраструктуру, обеспечивающую защиту в соответствии с первым уровнем (УЗ1 и К1)», – отметил Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud (Stack Group).

«Цифровая трансформация бизнеса набирает скорость, но это не просто автоматизация существующих бизнес-процессов, а прежде всего существенная оптимизация и перенос бизнес-критичных систем в созданную цифровою платформу, которая позволяет применяемым в компании ИТ-технологиям становиться ключевым фактором успеха», – сказал Алексей Данильянц. При размещении бизнес-критичных приложений и программных продуктов в облаке требования к ИТ-инфраструктуре становятся более высокими, в том числе требования к SLA, техническим компонентам, уровню компетенций.

Контейнеры и их оркестрация будут набирать все большую популярность в 2019 г. По словам Дмитрия Соловьева, технического директора M1Cloud (Stack Group), для микросервисной архитектуры и современных подходов DevOps многие сервис-провайдеры предлагают контейнерную виртуализацию, предоставляющую заказчику новый уровень абстракции, позволяющий разработчикам получить большую свободу действий и независимость от администраторов инфраструктуры.

Также в ближайший год-два на новый уровень будет выходить Edge Computing вслед за необходимостью размещать вычислительные ресурсы вблизи к источникам данных, то есть к границе сети, где создаются микрооблака. Помимо этого, ожидается появление полнофункциональных приложений с искусственным интеллектом для управления и контроля за облачными системами.