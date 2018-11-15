«Ростех» впервые поставил в Канаду оборудование для научных исследований

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил ферритовые приборы Центру интеллектуальных антенных- и радиосистем (Centre for intelligent antenna and radio systems) канадского университета Уотерлу. Ферритовые волноводные циркуляторы будут использоваться для проведения фундаментальных научных исследований электромагнитных параметров СВЧ-устройств.

Прибор, разработанный в соответствии с техническими требованиями университета Уотерлу, применяется в радиотехнике в качестве связующего звена между приемом входящего сигнала и его передачей. За счет его использования сигнал от устройства передается в исходном виде, без искажений, а принимающий прибор не подвергается электромагнитному воздействию, что повышает качество передачи. Ферритовые циркуляторы используются в составе радарных систем, систем радиолокации, спутниковой связи, метеорологических антенн, медицинской техники и космических аппаратов.

«Интерес к нашим разработкам со стороны ведущих зарубежных институтов говорит о том, что в госкорпорации создан хороший технологический задел, а наша наукоемкая продукция соответствует самым серьезным мировым требованиям», – сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Волноводный циркулятор низкого уровня мощности, поставленный университету Уотерлу, разработан и произведен санкт-петербургским НИИ «Феррит-домен» (входит в холдинг «Росэлектроника»). Предприятие является головным российским разработчиком ферритовых СВЧ-материалов, а также приборов на их основе.

«Мы давно работаем с канадскими заказчиками, но это первая поставка наших приборов для проведения фундаментальных научных исследований. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с Университетом Уотерлу», – отметил генеральный директор НИИ «Феррит-домен» Георгий Медовников.