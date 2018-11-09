Videomost используется в 50 диспетчерских пунктах «Мособлэнерго»

Spirit, российский разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявил, что «Мособлэнерго» использует видеоконференции Videomost для ежедневной коммуникации 5 тыс. сотрудников в 24 филиалах компании в Московской области.

Акционерное общество «Мособлэнерго» обеспечивает надежное электроснабжение на территории 61 муниципального образования в Подмосковье и при этом география присутствия компании постоянно развивается. Благодаря использованию видеоконференций Videomost коммуникации и совместная работа сотрудников такого крупного предприятия как «Мособлэнерго» стали более удобными и надежными. Также видеоконференции Videomost могут использоваться как инструмент для реализации ежегодной программы повышения квалификации для сотрудников предприятия.

«Выбор Videomost в качестве системы видеоконференций полностью себя оправдал – продукт обеспечивает отличное качество, обладает всем необходимым функционалом для задач нашей организации и успешно используется в 50 диспетчерских пунктах "Мособлэнерго"», – сказал Клипиков Игорь, главный специалист «Мособлэнерго».

Платформа Videomost это корпоративное решение для безопасного проведения совещаний между филиалами, позволяющее ускорить процесс принятия управленческих решений, экономить время на личные встречи и командировки, осуществлять подбор персонала и проводить дистанционное обучение сотрудников в регионах из центрального офиса. Videomost включает такие инструменты групповой работы как корпоративный мобильный мессенджер, совместная работа с документами, доска для рисования, проведение опросов и голосований и др. Продукт легко интегрировать в мобильные приложения и интернет-порталы для повышения качества обслуживания и получения обратной связи от населения.

Помимо использования в качестве инструмента внутрикорпоративных коммуникаций, на базе Videomost могут создаваться ситуационные центры для мониторинга состояния всех производственных объектов энергетических компаний и принятия мер оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Программный сервер Videomost и клиентские приложения для ПК и смартфонов обеспечивают доступ к видеоконференциям и инструментам для совместной работы для каждого сотрудника без дополнительных капитальных вложений в инфраструктуру. Videomost поддерживает все популярные открытые протоколы и международные стандарты связи, включая H.323, H.239, SIP, BFCP, H.264, G.7xx, XMPP, WebRTC и другие, и обеспечивает совместимость с аппаратными системами видеоконференцсвязи, уже ранее установленными в организации (Cisco, Polycom, Avaya, Huawei и др., а также Microsoft Skype).