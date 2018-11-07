VMware Cloud on AWS запускается в нескольких новых дата-центрах Европы и Америки

VMware анонсировала дальнейшее расширение VMware Cloud on AWS в Европе и США. В четвертом квартале 2018 ожидается запуск в дополнительных регионах AWS EU (Ирландия), AWS West (Северная Калифорния), AWS East (Огайо).

Облачный сервис VMware Cloud on AWS обеспечивает однородность инфраструктуры и целостность эксплуатационных процессов как в программно-определяемого ЦОДе на базе VMware Cloud Foundation, так и в облачной среде AWS. Это позволяет заказчикам легко мигрировать нагрузки в облако, масштабировать инфраструктуру «по требованию» и запускать в гибридной среде приложения нового поколения, надежно защищая их от аварийных сбоев и предоставляя оптимизированный доступ к сервисам AWS. Идентичная архитектура локальной и облачной инфраструктур и операционный опыт в обеих средах позволяет ИТ-специалистам быстро предоставлять ценность для бизнеса от использования гибридного облака VMware и AWS. Приобрести VMware Cloud on AWS и получить поддержку при внедрении и эксплуатации можно у VMware и экосистемы партнеров.

«Глобальное присутствие VMware Cloud on AWS продолжает расширяться. Впервые запуск сервиса происходит в нескольких регионах одновременно. VMware Cloud on AWS становится приоритетной средой для заказчиков, которые переносят рабочие нагрузки VMware в публичное облако. За последние 6 месяцев более 200 партнеров VMware получили компетенцию в данном решении — вместе мы предоставляем нашим клиентам сильное гибридное облачное решение для поддержки наиболее требовательных приложений, обеспечивая повышенный уровень безопасности и предоставляя требуемые возможности масштабирования», — отметил Марк Ломайер, старший вице-президент и генеральный директор, Cloud Platform Business Unit, VMware.

«Заказчики сервиса VMware Cloud on AWS теперь могут мигрировать такие приложения как SAP, Oracle, SQL Server между своими программно-определяемыми ЦОД и зонами доступности AWS быстрее и с большей надежностью, чем прежде с помощью VMware HCX, VMware vMotion и VMware NSX, интегрированными с AWS Direct Connect. Мы рады быть частью этого высокопроизводительного и безопасного облачного решения, которое использует преимущества виртуальной облачной сети для ускорения миграции рабочих нагрузок в облако, а также гибридности приложения без дополнительных затрат», — отметила Сэнди Картер, вице-президент, EC2 Windows Enterprise Workloads, Amazon Web Services, Inc.

Улучшения в услуге Disaster recovery as a Service (DRaaS) в сервисе VMware Cloud on AWS предоставляют надежную защиту для крупномасштабных и ресурсоемких рабочих нагрузок. При этом снижается как стоимость, так и сложность решения для обеспечения непрерывности работы бизнес-критических приложений.

Использование VMware Site Recovery позволяет заказчикам получить преимущество от автоматизированной оркестрации, обеспечения отказоустойчивости и автоматизированного восстановления после сбоя, снизить затраты на резервную площадку, ускорить обеспечение инфраструктуры защитой от сбоев, повысить устойчивость бизнеса и упростить операцию восстановления ИТ инфраструктуры после аварии. С новым релизом услуги VMware объявила, что VMware Site Recovery будет поддерживать до 1000 виртуальных машин на программно-определяемый ЦОД, что уменьшит общую стоимость и операционные издержки для защиты крупномасштабных сред.

Заказчики платят только за те ресурсы, которые реально используют, запрашивая их «по требованию». За счет этого эксплуатационные расходы сводятся к минимуму. Elastic DRS позволяет клиентам оптимизировать управление ресурсами за счет автоматизации масштабирования кластера SDDC после отработки отказа инфраструктуры на основе требований пользователей. Elastic vSAN и Amazon Elastic Block Store (EBS) помогут существенно снизить затраты на защиту рабочих нагрузок, интенсивно использующих систему хранения данных.

Объединенное решение Dell EMC VxRail и VMware Site Recovery позволяет обеспечить комплексное восстановление инфраструктуры «нажатием одной кнопки» в облако VMware Cloud on AWS. Благодаря этому заказчики могут быстро настроить и протестировать функции аварийного восстановления с VxRail в облако «по требованию». При этом заказчики получают преимущества за счет единообразия в процессах эксплуатации гиперконвергентной инфраструктуры на базе VMware vSAN, которая лежит в основе как VxRail, так и VMware Cloud on AWS.

VMware Horizon 7 для VMware Cloud on AWS предоставляет интегрированное гибридное облако для виртуальных рабочих столов и приложений. Сочетание возможностей VMware Cloud on AWS и VMware Horizon обеспечивает простое, безопасное и масштабируемое решение. Заказчики могут ускорить развертывание рабочих столов Horizon 7— один десктоп можно запустить в среднем за 1-2 секунды, при этом потребление места на диске сокращается на 80% за счет технологии Instant Clone. После выхода пользователя из системы происходит автоматическое обновление ОС и применение патчей — что упрощает обслуживание. VMware также объявила об интеграции Horizon 7 с облачным сервисом Horizon Cloud Service, что, в свою очередь, обеспечит прозрачность, мониторинг работоспособности и оказание поддержки для развертываний Horizon 7 как в облаке VMware на AWS, так и в локальной инфраструктуре.

Постоянное расширение VMware Cloud on AWS в регионах AWS и добавляющийся функционал сервиса позволяет заказчикам быстрее мигрировать приложения в облако и расширять свои ЦОД за счет ресурсов из облака. Раньше «живая» миграция большого числа нагрузок приводила к высоким накладным расходам синхронизации данных. Функционал VMware Cloud Motion и vSphere Replication в решении VMware Hybrid Cloud Extension обеспечивают предсказуемую «живую» миграцию тысяч виртуальных машин без простоя.

Кроме того, благодаря интеграции с VMware NSX, одного из основных компонентов VMware Cloud on AWS, и AWS Direct Connect, клиенты получают высокопроизводительную и более безопасную виртуальную облачную сеть, позволяющую ускорить процесс миграции рабочих нагрузок в облако.

Заказчики развертывают свои бизнес критические приложения в облаке VMware Cloud on AWS. Поэтому эффективная техническая поддержка имеет для них колоссальное значение для обеспечения операционной эффективности и непрерывности бизнес-процессов. Встроенный функционал In-Product Support Experience обеспечивает доступ к каналам связи и ресурсам, включая чат с поддержкой, управление запросами на поддержку, поддержку сообщества и интеллектуальный поиск непосредственно из среды VMware заказчика. Это обеспечивает упрощенный процесс поддержки, позволяя заказчикам быстрее и проще решать возникающие проблемы. На VMworld Europe 2018 был представлен новый продукт VMware для поддержки заказчиков в консоли управления облачных сервисов VMware Cloud on AWS и VMware Skyline. После этого анонса ожидается расширение списка продуктов VMware Cloud, которые получат функционал In-Product Support Experience.

Playtika — одна из первых компаний, которые начали предлагать бесплатные игры в социальных сетях и вскоре после этого на мобильных платформах. Сегодня компания обслуживает более 22 миллионов активных пользователей. VMware Cloud on AWS предоставляет Playtika единообразную гибридную облачную среду для поддержки постоянного роста бизнеса по всему миру.