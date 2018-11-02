Inoventica Services установила суточный рекорд по приросту подключенных ВМ

Inoventica Services установила новый рекорд по приросту количества подключенных виртуальных машин в сутки. В этот раз рекорда достигла услуга «Виртуальный сервер VPS/VDS» на платформе виртуализации Hyper-V.

30 октября количество вновь подключенных виртуальных машин на базе гипервизора Microsoft достигло нового рекорда и составило 83 единицы в сутки.

По мнению специалистов по маркетингу компании Inoventica Services такой ажиотаж может быть связан не только с выгодной стоимостью, высоким качеством и надежностью даннух услуг, но также с ежегодным повышением цен до 15% корпорацией «Майкрософт» на свои продукты с 1 января.

Так, корпорация «Майкрософт» вводит изменение цен по программе SPLA (лицензионное программное обеспечение, установленное на инфраструктуре заказчика и партнера в рамках соглашения Service Provider License Agreement). Согласно правилам программы SPLA цены могут повыситься один раз в год, в январе.

Цены не являются окончательными до выхода SPLA прайс-листа, который будет доступен на Explore.ms в январе.

С 1 января 2019 года запланировано увеличение ежемесячных цен на следующие продукты: 15% на Windows Remote Desktop Services SAL, 10% на Windows Server Standard Core, 10% на Windows Server Datacenter Core, 5% на Core Infrastructure Server Suite Standard Core, 7% на Core Infrastructure Server Suite Datacenter Core, 10% на Cloud Platform Suite and Guest.