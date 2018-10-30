Проект Tkeycoin представил новейший алгоритм майнинга

Компания TKEY DMCC провела масштабное обновление и технологической составляющей проекта Tkeycoin. Важные изменения произошли на всех уровнях системы.

Первое место в рейтинге самых ожидаемых обновлений Tkeycoin занимает внедрение новой технологии майнинга, работающей по принципу mPoW (модульный Proof-of-Work). Это более производительная, устойчивая, надёжная и защищённая версия классического PoW, превосходящая по ключевым параметрам большинство альтернатив. Целесообразность этого обновления обоснована математическими выкладками, сделанными разработчиками после глубокого сравнительного анализа алгоритмов POS и PoW-систем.

В то время, когда в Интернете продолжают раскручивать POS, специалисты Tkeycoin научно доказали, что mPoW-протокол в 17-23 раза превосходит его по скорости и безопасности. Оба протокола обеспечивают возможность майнинга без ферм и другого специализированного оборудования. Однако PoS-алгоритмам присущ ряд проблем в плане объективного подтверждения доли в чистом виде, проверки подлинности транзакции. У новых участников платформы нет возможности определять состояние системы PoS исходя из правил протокола и информации, исходящей от его узлов. Исключить формирование длинных форков блокчейна способна только слабо субъективная PoS-система с социально дополняемыми правилами протокола, что необходимо для повышения уровня безопасности. Однако социальная компонента ослабляет децентрализацию системы, её математическую обоснованность.

Что касается механизма mPoW, то он тратит гораздо меньше времени на выполнение расчётов для поиска блока и его записи в блокчейн, он лучше противостоит DDos-атакам, спаму. Архитектура mPoW делает невозможными хакерские атаки, известные как «двойной расход», требующие концентрации более половины всей криптовалюты в одних руках. Модулярное распределение ресурсов по сети отвечает принципам справедливости и позволяет исключить «эгоистичный майнинг». Этот момент выглядит особенно важным в контексте того, что Tkeycoin позиционируется как криптовалюта, доступная для майнинга всем слоям населения, вне зависимости от мощности и быстродействия их компьютеров или ноутбуков.

В рамках проведённой модернизации платформы Tkeycoin был отменён порог доступа в систему для майнинга, который до последнего времени составлял 3000 TCD. Средства майнеров больше не будут замораживаться. Если раньше сумма, необходимая для майнинга, становилась недоступной для других операций пользователя, то сейчас инвестор может распоряжаться всеми имеющимися TCD. Владелец активов, не останавливая добычу, может в любое время реинвестировать их в оборудование, вывести в фиат или использовать для переводов внутри сети. Команда Tkeycoin приняла решение снизить порог входа после консультаций с авторитетными специалистами в сфере блокчейн и прикладной психологии. Этот шаг позволит привлечь в систему максимальное число активных пользователей, а, следовательно, положительно скажется на дальнейшем развитии проекта.