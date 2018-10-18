SAP и банк «Открытие» стали партнерами по ИТ-трансформации

Банк «Открытие» и SAP на объявили о старте стратегического партнерства. Его цель – развитие информационных систем банка с использованием лучших мировых и российских практик. Партнерство предполагает реализацию проектов в области управления ресурсами банка, построения систем бюджетирования и бизнес-планирования, а также взаимоотношений с клиентами и мотивации персонала. Подписи в меморандуме о сотрудничестве поставили исполняющий обязанности генерального директора, исполнительный директор SAP CIS Дмитрий Красюков и член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

В этом году банк «Открытие» принял стратегию развития, которая предполагает создание бизнес-модели современного банка, активно использующего в своей работе новейшие технологии. Одна из ключевых целей компании в связи с этим – создание централизованной ИТ-инфраструктуры.

Согласно подписанному документу SAP и «Открытие» рассмотрят возможность применения технологий SAP при построении «цифрового ядра» банка. Помимо этого, меморандум предусматривает анализ перспектив внедрения инновационных сценариев SAP при построении систем бюджетирования и планирования, управления персоналом, продажами и взаимоотношениями с клиентами. Отдельно стороны обсудят возможные проекты современных облачных технологий и проекты по скоростной обработке данных – аналитике в реальном времени.

«К банкам сегодня предъявляются высокие требования надежности и мобильности. Чтобы им соответствовать, нам нужна качественно выстроенная современная ИТ-инфраструктура и прикладная системная архитектура. Мы рассматриваем SAP как стратегического консультанта и партнера для работы над инновационными ИТ-проектами и надеемся, что результатом этого сотрудничества будет технологический прорыв банка по нескольким направлениям деятельности», – отметил Сергей Русанов, член правления банка «Открытие».

«SAP становится одним из цифровых партнеров банка в рамках реализации новой стратегии развития. Для того, чтобы достичь поставленных целей и выйти на уровень пятерки лучших игроков финансового рынка, банку необходим сильный цифровой фундамент, который объединит все процессы фронт и бэк-офиса. В ходе сотрудничества мы откроем нашему партнеру доступ к мировому опыту и экспертизе, а также предоставим технологии для максимально быстрой и эффективной цифровой трансформации», – сказал Дмитрий Красюков, исполняющий обязанности генерального директора, исполнительный директор SAP CIS.