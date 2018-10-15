Inoventica Services запустила решения «Виртуальный сервер Windows на дисках SSD»

Inoventica Services объявила о запуске быстрых решений «Виртуальный сервер Windows на дисках SSD», превосходящих аналогичные решения на SATA- и SAS-дисках в 4 раза по скорости и лишь в 1,5 раза по цене.

Запуск линейки виртуальных серверов Windows на базе твердотельных технологий стал возможен благодаря развертыванию нового кластера hi-end оборудования семейства систем хранения данных HPE 3PAR StoreServ производства Hewlett Packard Enterprise.

Тестовые испытания новых тарифных планов показали сокращение до 6 секунд времени перезагрузки виртуальных машин Inoventica Services, а также 20-ти кратный прирост производительности дисковой подсистемы в условиях пиковой нагрузки (видео по ссылке: загрузка VPS на SAS | загрузка VPS на SSD). В практическом смысле это значит, что пользователи услуг Inoventica Services, например, владельцы интернет-магазинов, получат несоизмеримо более высокую скорость работы с базами данных, а владельцы обычных сайтов — высокую скорость открытия страниц, что положительно скажется на позициях в поисковых системах.

Дополнительным преимуществом для пользователей станет предоставление лицензии на операционные системы Windows Server 2008/ 2012/ 2016 абсолютно бесплатно при подключении любого тарифа из линейки «Виртуальный сервер Windows на дисках SSD».

Стоимость виртуального сервера Windows на SSD Inoventica Services, включающего 1 ГБ оперативной памяти, 1 ядро vCPU и 30 ГБ дискового пространства, составит 690 рублей в месяц, что соизмеримо со стоимостью одной только лицензии ОС у многих сервис-провайдеров.

Полная тарифная линейка «Виртуальный сервер Windows на дисках SSD», представлена шестью тарифными планами, которые уже сейчас доступны для пользователей в личном кабинете и на сайте компании.