«Первый БИТ» обновил интернет-магазин компании «ТД Тинко»

«Первый БИТ» перевел интернет-магазин компании «ТД Тинко» на платформу «1С-Битрикс: Управление сайтом». Благодаря этому увеличилась скорость обработки онлайн-заказов и повысилось качество работы сотрудников «Торгового Дома Тинко» с клиентами.

«Торговый Дом Тинко» ведет свою деятельность с 1995 года. Компания занимается поставками оборудования для построения систем безопасности. Поставщиками предприятия являются более 300 отечественных и зарубежных производителей оборудования. В каталоге представлено 25 тысяч наименований. Клиентами «ТД Тинко» за последний год стали более 25 тысяч организаций.

Ранее интернет-магазин «ТД Тинко» работал на платформе, функциональность которой не позволяла дальше развивать онлайн-площадку.

Специалисты «Первого БИТа» помогли «Торговому Дому Тинко» подобрать необходимый инструмент для развития онлайн-торговли. Речь идет о платформе «1С-Битрикс: Управление сайтом». Именно она была внедрена программистами компании «Первый БИТ».

Они изменили архитектуру интернет-магазина «ТД Тинко», причем сделали это во время работы онлайн-площадки. Посетители сайта не испытали каких-либо неудобств при реализации этого проекта.

Внешний вид страниц онлайн-магазина остался без изменений, так как руководство «Торгового Дома Тинко» пожелало сохранить привычный для постоянных клиентов дизайн сайта.

«Мы реализовали динамические фильтры под каждую категорию товаров, разработали адаптивные версии интернет-магазина для мобильного и планшета, интегрировали «1C-Битрикс: Управление сайтом» с программой «1С:Управление торговлей», — сказал руководитель проектов веб-студии компании «Первый БИТ» Роман Титоренко.

«Наш интернет-магазин получил новые возможности и перспективы развития. Теперь мы можем оперативно обрабатывать онлайн-заказы. Сайт стал грузиться быстрее, чем раньше. Благодаря версии сайта для мобильных устройств увеличилась конверсия нашего интернет-магазина. И в целом «1C-Битрикс: Управление сайтом» позволил нам повысить качество работы с клиентами», — отметил генеральный директор «Торгового Дома Тинко» Геннадий Клещенок.